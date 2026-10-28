ЗМІ: Італія затримує пакет допомоги Україні, бо уряд хоче дочекатись результатів виборів у США

Італійське видання La Repubblica стверджує, що італійський уряд гальмує надсилання Україні пакету допомоги, оскільки прагне спершу дізнатися результати проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Як стверджують журналісти, прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні вважає голосування у США ключовим моментом для визначення подальшої глобальної політичної ситуації. Тому ухвалення будь-який рішень відкладено на момент, коли американці визначать, хто контролюватиме Конгрес у наступні два роки. При цьому незрозуміло, чия перемога - демократів чи республіканців - сприятиме пришвидшенню процесу надсилання допомоги Україні.

Водночас Мелоні зберігає позицію щодо підтримки України та продовжує публічно засуджувати дії Росії. Її колега з уряду, міністр закордонних справ Антоніо Таяні запевняв, що новий пакет військової допомоги Києву вже готовий і має бути надісланий вже скоро.

Джорджа Мелоні була однією з найбільш наближених до президента США Дональда Трампа лідерок демократичного світу, але відносини з республіканцем були зіпсовані після початку війни проти Ірану. Трамп не пробачив італійці відмову у допомозі з веденням воєнних дій, тож дозволив собі низку образливих висловлювань щодо Мелоні, які викликали обурення в італійців.