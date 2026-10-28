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Трамп заявив, що варто зробити Венесуелу 51-им штатом і обрати губернатора замість президента

Вже третій "кандидат" на приєднання після Канади та Гренландії.

Трамп заявив, що варто зробити Венесуелу 51-им штатом і обрати губернатора замість президента
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу у Техасі озвучив нову ідею щодо 51-ого штату - цього разу республіканець пропонує ввести до складу країни вже не Канаду чи Гренландію, а Венесуелу.

Як пише The Guardian, Трамп похвалився перед прихильниками, що венесуельська нафта дістається Штатам "з нульовими витратами з боку платників податків" завдяки "перемозі у нещодавній війні". Очевидно, так президент охарактеризував операцію, проведену американськими військами на початку року, коли було захоплено диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.

Господар Білого дому додав, що Венесуела у майбутньому стане країною процвітання і висловив думку щодо її приєднання до США у ролі 51-ого штату. Замість президентських виборів, які мають відбутися в державі після узгодження нової системи влади між колишніми поплічниками Мадуро та опозицією, Трамп пропонує провести вибори губернатора.

  • 3 листопада у США відбудуться проміжні вибори, під час яких буде повністю переобрано Палату представників, а також на третину оновлено склад Сенату. У разі втрати більшості Республіканської партії Трампу загрожують юридичні наслідки за його суперечливі рішення перших двох років президентства.
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