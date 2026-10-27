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У Норвегії вперше підвищили рівень кіберризику до високого

Підвищена загроза стосується насамперед оборонного сектору, космічної галузі, критичної інфраструктури.

У Норвегії вперше підвищили рівень кіберризику до високого
кібербезпека
Фото: Stock

Національна служба безпеки Норвегії (NSM) підвищила рівень кіберризику в країні до «високого». 

Через це відомство закликало місцеві підприємства й організації негайно вжити заходи безпеки, ідеться на сайті служби.

Очільник відомства Арне пояснив, що рішення оприлюднити цю оцінку зумовлене потребою терміново зміцнити стійкість органів влади і бізнесу до кібератак.

Підвищена загроза стосується насамперед оборонного сектору, космічної галузі, критичної інфраструктури і постачальників послуг для організацій, що впливають на національну безпеку. За даними NSM, протягом останнього пів року кількість успішних кібероперацій проти норвезьких компаній зросла втричі. Частина з них спричинила серйозні наслідки та й надалі загрожує безпеці країни.

На ситуацію впливає і стрімкий розвиток штучного інтелекту. Хакери почали використовувати мовні моделі й автономні AI-системи, які аналізують дані та знаходять уразливості значно швидше за людей. Це дозволяє здійснювати атаки частіше та у більших масштабах.

Для протидії загрозам NSM підготувала пакет рекомендацій. Відомство радить організаціям впроваджувати стійку до фішингу багатофакторну автентифікацію, оновлювати або виводити з експлуатації застарілі пристрої, ретельно перевіряти ланцюги постачання, контролювати програмне забезпечення та постійно тестувати захисні системи на ефективність.

  • Тим часом державні сайти в Нідерландах, Фінляндії та інших країнах Європи тимчасово припиняли роботу держсайтів після виявлення критичних вразливостей у мові програмування PHP. На тлі повідомлень про використання вразливостей хакерами державні установи відключали онлайн-ресурси як запобіжний захід.
  • Великобританія призупинить роботу низки державних сервісів через кібервразливості.
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