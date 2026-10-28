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Хусити вдарили по нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії

Під атакою також опинились військові літаки країни.

Хусити вдарили по нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Пов’язані з Іраном єменські хусити завдали удару балістичною ракетою по нафтопереробному заводу Рас-Танура, найбільшому в Саудівській Аравії.

Про це пише Reuters.

Хусити також заявили, що вони атакували військові літаки Саудівської Аравії та відбили наступ підтримуваних Саудівською Аравією сил поблизу протоки Баб-ель-Мандеб, важливого судноплавного маршруту в Червоному морі.

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Військовий речник хуситів заявив, що удар по нафтопереробному заводу Рас-Танура спричинив пожежу в комплексі, який також включає судноплавний термінал.

Майже весь експорт нафти Саудівської Аравії проходить через два основні порти: Рас-Танура в Перській затоці та Янбу на Червоному морі, на обидва з яких хусити вже нападали раніше.

Підтримувані Саудівською Аравією урядові сили Ємену на початку цього місяця витіснили хуситів з прибережних районів, які вони захопили у вересні, послаблюючи контроль угруповання над життєво важливим нафтовим маршрутом Червоного моря.

У понеділок Саудівська Аравія, Туреччина та Пакистан зустрілися з іранськими офіційними особами в Тегерані, щоб спробувати зменшити регіональну напруженість.

  • Росія, ймовірно, допомагає Ірану та його союзникам завдавати високоточних ударів по нафтовій і військовій інфраструктурі Саудівської Аравії за допомогою супутникової розвідки. 
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