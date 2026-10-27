Керівництво Ірану розраховує, що це дасть змогу їх товарам вийти на нові ринки.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан на саміті в Ашгабаті виступив з ініціативою створити штучне об’єднання – «СНД плюс Іран».

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Керівництво країни розраховує, що участь у прикаспійських транспортних проєктах СНД дасть іранським товарам змогу вийти на нові ринки. Йдеться про міжнародний транспортний коридор «північ – південь», оголошений ще на початку 2000-х років.

В розвідці зазначають, що Росія неодноразово обіцяла профінансувати, добудувати та запустити цей проєкт на повну потужність, проте більшість обіцянок залишилася на папері.

Інші учасники співдружності вже шукають альтернативи російським транспортним маршрутам. Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан та Азербайджан активно розбудовують коридори в обхід Росії та без її участі. Зокрема, маршрут CASCA+ (розширений формат співпраці в межах Середнього коридору) вже успішно з’єднав країни Азійсько-Тихоокеанського регіону та Європу.

Водночас, за даними розвідки, зближення з Іраном створює додаткові ризики для решти членів СНД. Адже Росія є світовим лідером за кількістю накладених санкцій: за різними підрахунками – від 26 до 31 тис. Іран посідає друге місце з приблизно 6 тис. обмежень. З огляду на договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Москвою та Тегераном і їхню співпрацю в агресії проти України, нове об’єднання може посилити ризик вторинних санкцій для інших його учасників.