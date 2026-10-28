США нададуть візи Флавіо Болсонару та його родині

У Державному департаменті Сполучених Штатів неофіційно підтвердили, що колишній кандидат у президенти Бразилії Флавіо Болсонару та його родина отримають американські візи для перебування на території країни.

Як пише BBC, бразильська влада оголосила про порушення політиком судової вимоги здати паспорти, через що документи були анульовані. Водночас з'явилася інформація, що Болсонару виїхав за кордон через побоювання щодо повторення долі свого батька, ув'язненого після поразки на виборах Лулі да Сілві.

Припускають, що Болсонару міг скористатися відсутністю вимоги щодо наявності закордонного паспорта між Бразилією та Аргентиною, після чого мав намір прибути до Сполучених Штатів, де живе його брат Едуардо. Точне місце перебування сина експрезидента Бразилії Жаїра Борсонару наразі залишається невідомим.

Болсонару-молодший відмовився публічно визнати свою поразку у другому турі виборів глави держави. На батьківщині його вже встигли звинуватити в корупції, відмиванні грошей та інших фінансових злочинах.

Батька Болсонару активно підтримував чинний президент США Дональд Трамп, закидаючи Лулі да Сілві "полювання на відьом" через політичну справу проти конкурента.