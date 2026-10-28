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У Франції викрили мережу впливу РФ в Африці

Мережу очолюють російські політтехнологи, які організовують інформаційні кампанії в Африці, зокрема в Камеруні та Конго.

У Франції викрили мережу впливу РФ в Африці
Ілюстративне фото
Фото: проєкт «Хочу жить»

Французька служба протидії іноземному цифровому втручанню Viginum викрила російську мережу GlobUs, керівники якої пов'язані з колишніми структурами Євгена Пригожина та організовують інформаційні кампанії в африканських країнах.

Про це пише Liga.net, посилаючись на звіт Viginum.

Мережу очолюють російські політтехнологи Юлія Берг та Андрій Громов. Вони організовують інформаційні кампанії в Африці, зокрема в Камеруні та Конго.

У 2022 році Громов створив фонд "Відродження", який поширював російські наративи про війну в Україні та організовував поїздки іноземців на окуповані території. Фонд також підтримував створення пропагандистських документальних фільмів про Донбас. 

В Африці GlobUs використовує місцеві медіа для поширення антиукраїнських та антизахідних матеріалів.За даними Viginum, мережа має три Telegram-канали із загальною аудиторією понад 75 000 підписників, співпрацює з африканськими журналістами, блогерами та політичними діячами.

Засновниця GlobUs Юлія Берг перебуває під американськими санкціями з 2021 року за участь в операціях із дезінформації та впливу в Африці та Європі.

  • Росія посилює вербування африканців до армії через нестачу військових. За дев’ять місяців 2026 року Росія завербувала сотні чоловіків із Бурунді та Зімбабве.
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