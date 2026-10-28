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Вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка виграв Валерій Копійка

Другий тур для визначення нового очільника вишу не знадобився.

Вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка виграв Валерій Копійка
Валерій Копійка
Фото: thepublic.info

Керівник Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка був обраний ректором, отримавши понад 50% голосів у першому турі.

Як пише "Інтерфакс-Україна", колишній виконувач обов'язків керівника вишу випередив двох колишніх проректорів Ганну Толстанову і Ксенію Смирнову, а також Олександра Корченка з Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Участь у голосуванні взяли 81,3% від загального числа можливих виборців.

Валерій Копійка здобув фах спеціаліста з міжнародних відносин, працював у Кенії, з 1990 року повернувся до КНУ для академічної кар'єри. У 2009 році він очолив Інститут міжнародних відносин вишу, а у квітні 2026 року став виконувачем обов'язків ректора після звільнення Володимира Бугрова.

Упродовж місяця після оголошення результатів виборів Міністерство освіти і науки зобов'язане підписати з Копійкою контракт терміном на 5 років.

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