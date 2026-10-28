Вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка виграв Валерій Копійка

Другий тур для визначення нового очільника вишу не знадобився.

Керівник Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка був обраний ректором, отримавши понад 50% голосів у першому турі.

Як пише "Інтерфакс-Україна", колишній виконувач обов'язків керівника вишу випередив двох колишніх проректорів Ганну Толстанову і Ксенію Смирнову, а також Олександра Корченка з Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Участь у голосуванні взяли 81,3% від загального числа можливих виборців.

Валерій Копійка здобув фах спеціаліста з міжнародних відносин, працював у Кенії, з 1990 року повернувся до КНУ для академічної кар'єри. У 2009 році він очолив Інститут міжнародних відносин вишу, а у квітні 2026 року став виконувачем обов'язків ректора після звільнення Володимира Бугрова.

Упродовж місяця після оголошення результатів виборів Міністерство освіти і науки зобов'язане підписати з Копійкою контракт терміном на 5 років.