Вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка виграв Валерій Копійка

Керівник Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка Валерій Копійка був обраний ректором, отримавши понад 50% голосів у першому турі.
Як пише "Інтерфакс-Україна", колишній виконувач обов'язків керівника вишу випередив двох колишніх проректорів Ганну Толстанову і Ксенію Смирнову, а також Олександра Корченка з Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Участь у голосуванні взяли 81,3% від загального числа можливих виборців.
Валерій Копійка здобув фах спеціаліста з міжнародних відносин, працював у Кенії, з 1990 року повернувся до КНУ для академічної кар'єри. У 2009 році він очолив Інститут міжнародних відносин вишу, а у квітні 2026 року став виконувачем обов'язків ректора після звільнення Володимира Бугрова.
Упродовж місяця після оголошення результатів виборів Міністерство освіти і науки зобов'язане підписати з Копійкою контракт терміном на 5 років.
- Колишній ректор КНУ Володимир Бугров був визнаний винним у внесенні недостовірних відомостей до декларації і через це не був допущений до участі у виборах.