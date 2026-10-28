Уночі росіяни вдарили балістичною ракетою і 88 БпЛА

В ніч на 28 жовтня, починаючи з 18:00, Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М»/С-400, 88 дронів (38 були реактивними) і S8000 «Бандероль»/«Дань-Т» та імітаторів. Запуск ракети ворог провів із Таганрога, а безпілотників – з напрямків Орла, Курська і окупованого Криму.

Зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях. Про це повідомили Повітряні сили.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них – реактивний), Гербера, дрон інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!» – йдеться у повідомленні.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і БпЛА, мобільні вогневі групи.