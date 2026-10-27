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Defense Tech

Суверенний український супутник вивели на орбіту

Наразі він уже розпочав роботу

Суверенний український супутник вивели на орбіту
Фото: GomSpace

Українська компанія HIMERA та данська GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO — перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв’язку. Про це повідомили у пресслужбі GomSpace.

Супутник запустили 1 жовтня 2026 року в межах місії SpaceX Transporter-18. Він проходить випробування можливостей супутникового угруповання OBRIA відповідно до запланованого графіка. Супутник забезпечуватиме проведення технічних випробувань, результати яких допоможуть визначити параметри майбутньої повноцінної системи. Це наближатиме OBRIA до створення національної інфраструктури зв’язку України.

У GomSpace пояснили, що залежність від технологій інших країн, зокрема держав-партнерів, створює стратегічні ризики, особливо під час війни. Розвиток власних технологічних спроможностей допоможе Україні диверсифікувати канали зв’язку та посилити стратегічну безпеку. OBRIA NANO працюватиме під контролем українського оператора та задовольнятиме потреби України у сфері стратегічної безпеки.

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Наступним кроком стане локалізація виробництва супутників і наземних терміналів зв’язку в Україні. Це сприятиме розвитку вітчизняної експертизи у сфері супутникового зв’язку та поступовому розширенню виробничих спроможностей України, зазначили у компанії.

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У довгостроковій перспективі ініціатива передбачає розгортання супутникової мережі, яка забезпечуватиме покриття зв’язком усієї території України та доповнюватиме можливості європейських супутникових мереж. Це стане основою для створення незалежної української системи супутникового зв’язку, яка відповідатиме стратегічним інтересам безпеки країни, зазначили у GomSpace.

Нещодавно стало відомо, що фінські компанії ICEYE та Nokia спільно з Міністерством оборони України планують створити власну супутникову систему зв’язку.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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