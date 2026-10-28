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Унаслідок обстрілів Харківської області постраждали 14 людей, зокрема дитина

Ворог застосував по регіону ракету, чотири керовані авіаційні бомби і майже 160 безпілотників різних типів. 

Унаслідок обстрілів Харківської області постраждали 14 людей, зокрема дитина
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали Харків і 20 населених пунктів області, повідомив очільник ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів постраждали 14 людей, зокрема дитина.

У Харкові поранено чоловіків 68 і 66 років, жінок 32 і 65 років, гостру реакцію на стрес отримали 65-річна жінка і 4-річний хлопчик.

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 У місті Дергачі отримали гостру реакцію на стрес п’ять людей.

У селі Борова поранено 69-річного чоловіка; у селі Грушівка Кіндрашівської громади зазнали поранень двоє 53-річних жінок.

Ворог застосував по Харківщині ракету, дві 2 РСЗВ, чотири керовані авіаційні бомби і майже 160 безпілотників різних типів. 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Харків пошкоджено складське приміщення, 4 автомобілі, вхід до станції метрополітену, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 2 багатоквартирні і приватний будинки; 
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів), 3 приватні будинки, заклад культури (с. Чорноглазівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Мирне, сел. Шевченкове, с. Кравцівка), електромережі (с. Миропілля), багатоквартирний будинок (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 24 приватні будинки, гараж, 12 автомобілів, електромережі (м. Ізюм), навчальний заклад (с. Бугаївка);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 складські приміщення, АЗС, гараж, 3 автомобілі (м. Дергачі), приватний будинок (с. Черкаська Лозова), складську будівлю (с. Залужне);
  • у Лозівському районі пошкоджено спортивний заклад (м. Лозова), 2 приватні будинки (сел. Близнюки);
  • у Чугуївському районі пошкоджено трактор (с. Зарожне). 

Наслідки обстрілів росіянами Харківської області
Наслідки обстрілів росіянами Харківської області

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