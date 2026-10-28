Росіяни атакували Дніпропетровську область КАБом, дронами, артилерією і ракетою

За вечір 27 жовтня і сьогоднішню ніч Росія понад десять разів атакувала Дніпропетровську область дронами, артилерією, авіабомбою і ракетою. Під атаками були чотири райони.
У Дніпровському районі пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
В Кам'янському районі ворог також бив по інфраструктурі – П’ятихатської та Верхівцевської громад.
«На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджений гуртожиток навчального закладу. Сталася пожежа», – сказав Ганжа.
В Синельниківському районі росіяни атакували Дубовиківську громаду. Пошкоджено приватну оселю.
- Учора протягом дня ворог кілька разів атакував Дніпро. Пошкоджено критичну інфраструктуру й шкільний стадіон.