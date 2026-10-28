Росіяни атакували Дніпропетровську область КАБом, дронами, артилерією і ракетою

Під атакою перебувала інфраструктура і будинки.

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За вечір 27 жовтня і сьогоднішню ніч Росія понад десять разів атакувала Дніпропетровську область дронами, артилерією, авіабомбою і ракетою. Під атаками були чотири райони.

У Дніпровському районі пошкоджено інфраструктуру. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

В Кам'янському районі ворог також бив по інфраструктурі – П’ятихатської та Верхівцевської громад.

«На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджений гуртожиток навчального закладу. Сталася пожежа», – сказав Ганжа.

В Синельниківському районі росіяни атакували Дубовиківську громаду. Пошкоджено приватну оселю.