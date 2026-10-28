Росія повʼязує питання територій із закінченням війни, гарантіями безпеки та можливими форматами цих гарантій. Українські партнери на переговорах не могли глибоко йти в питання територій, тому що знають, що для Києва це червона лінія, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.
Територіальні питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає, підкреслив він.
«Ще починаючи з “28-пунктного плану” була одна з альтернативних пропозицій від американської сторони – демілітаризовані зони. Після цього в різних документах по-різному це обговорювалось. Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі “land swaps”? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидві боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати. Також Кінбурнська коса: вони пропонували зробити одну частину демілітаризованою, яка може бути під контролем України. Всі ці питання – це питання територій. Їх можуть виписувати в різних форматах, і це відбувалося. Ми готові обговорювати питання територій, тому що “рускіє” постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного», – сказав Володимир Зеленський.
Контекст
На переговорах України, США і Росії, що відбувалися в минулому році і взимку 2026-го, обговорювали 28-пунктний план завершення війни. Консенсусу не вдалося досягнути в територіальному питанні. Росія вимагає закріпити за нею Крим, Донецьку і Луганську області повністю, а також захоплені частини Херсонської і Запорізької. Україна категорично проти відведення армії з вільних частин Донбасу, але готова починати перемовини на поточних лініях розмежування. США як компроміс пропонували демілітаризовану зону, але неясно, хто контролюватиме дотримання домовленостей і гарантуватиме, що Росія не окупує територію, якщо звідти відведе армію Україна.