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Зеленський: Росія пов'язує закінчення війни з питанням територій. Україна була готова проговорювати буферну зону

Питання територій піднімали й на зустрічі української і американської делегації цього місяця, але Україна вважає, що говорити про таке можна лише на рівні лідерів. 

Зеленський: Росія пов'язує закінчення війни з питанням територій. Україна була готова проговорювати буферну зону
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Росія повʼязує питання територій із закінченням війни, гарантіями безпеки та можливими форматами цих гарантій. Українські партнери на переговорах не могли глибоко йти в питання територій, тому що знають, що для Києва це червона лінія, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Територіальні питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає, підкреслив він.

«Ще починаючи з “28-пунктного плану” була одна з альтернативних пропозицій від американської сторони – демілітаризовані зони. Після цього в різних документах по-різному це обговорювалось. Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі “land swaps”? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидві боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати. Також Кінбурнська коса: вони пропонували зробити одну частину демілітаризованою, яка може бути під контролем України. Всі ці питання – це питання територій. Їх можуть виписувати в різних форматах, і це відбувалося. Ми готові обговорювати питання територій, тому що “рускіє” постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного», – сказав Володимир Зеленський. 

Контекст

На переговорах України, США і Росії, що відбувалися в минулому році і взимку 2026-го, обговорювали 28-пунктний план завершення війни. Консенсусу не вдалося досягнути в територіальному питанні. Росія вимагає закріпити за нею Крим, Донецьку і Луганську області повністю, а також захоплені частини Херсонської і Запорізької. Україна категорично проти відведення армії з вільних частин Донбасу, але готова починати перемовини на поточних лініях розмежування. США як компроміс пропонували демілітаризовану зону, але неясно, хто контролюватиме дотримання домовленостей і гарантуватиме, що Росія не окупує територію, якщо звідти відведе армію Україна. 

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