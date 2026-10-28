Питання територій піднімали й на зустрічі української і американської делегації цього місяця, але Україна вважає, що говорити про таке можна лише на рівні лідерів.

Росія повʼязує питання територій із закінченням війни, гарантіями безпеки та можливими форматами цих гарантій. Українські партнери на переговорах не могли глибоко йти в питання територій, тому що знають, що для Києва це червона лінія, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Територіальні питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає, підкреслив він.

«Ще починаючи з “28-пунктного плану” була одна з альтернативних пропозицій від американської сторони – демілітаризовані зони. Після цього в різних документах по-різному це обговорювалось. Що буде з ЗАЕС? Що буде з деякими територіями, які американці пропонували вирішувати у форматі “land swaps”? Потім було питання щодо Донбасу, була пропозиція зробити буферну зону або демілітаризовану зону в обидві боки від лінії зіткнення. Як компроміс, ми були готові це проговорювати. Також Кінбурнська коса: вони пропонували зробити одну частину демілітаризованою, яка може бути під контролем України. Всі ці питання – це питання територій. Їх можуть виписувати в різних форматах, і це відбувалося. Ми готові обговорювати питання територій, тому що “рускіє” постійно хочуть його обговорювати і роблять це частиною адженди. Але для цього потрібні зустрічі на відповідному рівні – це не якесь таке питання, яке начебто можна вирішити на рівні драфтів, якихось попередніх розмов чи чогось подібного», – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

На переговорах України, США і Росії, що відбувалися в минулому році і взимку 2026-го, обговорювали 28-пунктний план завершення війни. Консенсусу не вдалося досягнути в територіальному питанні. Росія вимагає закріпити за нею Крим, Донецьку і Луганську області повністю, а також захоплені частини Херсонської і Запорізької. Україна категорично проти відведення армії з вільних частин Донбасу, але готова починати перемовини на поточних лініях розмежування. США як компроміс пропонували демілітаризовану зону, але неясно, хто контролюватиме дотримання домовленостей і гарантуватиме, що Росія не окупує територію, якщо звідти відведе армію Україна.