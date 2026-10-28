Президент: Україна має дефіцит ракет не лише до Patriot, а й до NASAMS

Україна має значний дефіцит не лише ракет для Patriot, а й для систем NASAMS. Ці перехоплювачі також входять до оплаченого європейцями пакету, на який очікували від США, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Частково США здійснили постачання в межах програми PURL. Ця програма передбачає різне озброєння: 20-міліметрові снаряди для F-16, HIMARS, а також «петріоти» та AIM.

«Ми багато чого купуємо у США. Європа заплатила, все надійшло, і все було добре. Але в деяких випадках, особливо з "петріотами", це великий виклик. 12 ракет на місяць, у середньому – ось, що ми отримуємо в 2026 році», – сказав він.

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Однак деякі документи про постачання міністр війни Піт Геґсет ще не підписав.

«Отже, саме на столі міністра Гегсета є деякі документи, які він підписав, і, можливо, він думає, що підписав усе, але це не так. Це тому, що є пакет від Сполучених Штатів, де 12 ракет, і він його підписав. Чудово. Але я використав цього місяця 35. І питання стосується 23, які я знайшов на інших напрямках. Коли ми розмовляли з Президентом Трампом у Нью-Йорку, я попросив його: "Дайте мені зимовий пакет". Я сказав йому: "Мені потрібен цей пакет. Будь ласка, затвердьте цей пакет зараз". Я назвав кількість ракет і сказав, що якщо ви мені дасте, то ніяких НПЗ ми не будемо бити. А він запитав мене, де їх узяти. І я сказав йому, в яких країн це є. А він сказав, що вони докладуть усіх зусиль, але їм потрібні ракети, бо їх у них не дуже багато», – сказав президент.

Зеленський, коментуючи військову допомогу США, додав, що обмін розвідданими відновився. Україна вдячна президенту Дональду Трампу і військовим, і кожному, хто допомагав.

Контекст

Цього місяця, на тлі загострення тиску США на Україну, під час кількох балістичних атак Україна не отримувала раннього попередження. Також почалися обмеження швидкості використання Starlink. Через це Україна втратила можливість збивати реактивні дрони перехоплювачі і проводити деякі операції проти ворога на окупованій території. Зеленський наголошував, що Starlink не використовували для діпстрайків по Росії.

У США заперечували, що умисно припиняли передавати розвіддані. Рубіо заявляв, що причина полягала в технічних неполадках.

Втім, випадки припинення розвідданих на тлі загострення відносин Києва і Вашингтона були й раніше – торік.