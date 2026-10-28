Зеленський обговорював призначення головою КМВА з кількома людьми, але ніхто не хоче

Президент Володимир Зеленський вважає, що мер Києва Віталій Кличко не може самостійно впоратися з викликами війни для міста. Але й працювати разом з ним складно, сказав глава країни на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

За словами Зеленського, Кличко вважає, що його хочуть замінити. Зустрічі центральної влади стосовно посилення міста він трактує саме так.

«Від нас немає ніякої політики в цьому питанні. Я б дуже хотів, щоб мер сам все зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно. Бо як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити. Коли звертаєшся до людей з проханням допомогти, вони кажуть: "Ні. дякую. Ми все бачили, все чули. Нехай людина сама. Має відповідальність – хай відповідає". Але я як Президент не можу просто дивитись, як буде мер сам відповідати. Чому? Тому що це неможливо. Об'єкти критичної інфраструктури повинні бути захищені. Вони їх не захистили до кінця», – сказав Зеленський.

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Він додав, що обговорював з кількома людьми очолення ними Київської міської військової адміністрації, але ніхто не хоче.

«На місці мера я сам просив би їх – розумних людей, менеджерів з досвідом. Я попросив Прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва – менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення. Я буду робити те, що я можу. Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився – як тільки про Київ почув. Говорив з людьми з бізнесу, з інших сфер державного управління. Ніхто не хоче бути дотичним, бо потім ніхто дякую не скаже, і постійно говоритимуть інші – про політику», – розповів президент.

Він запевнив, що в його ставленні до Кличка немає нічого особистого.

«Столиця має бути підготовлена до складної зими. І якщо навіть оцінки зими були не такими, як виявилось, бо масовані атаки почалися раніше, це не значить, що ми повинні тільки шукати винного. Роби все, що можеш. І бажано збирай розумних людей. Він мав би сам дзвонити всім цим людям і зустрічатися з ними, а не я. Під час такої війни все одно чий міст на папері. Головне, щоб він стояв і функціонував, як одна з найважливіших логістичних артерій столиці», – сказав Зеленський.

Контекст

Після перших ударів по енергетиці Києва цієї осені в місті почалися значні знеструмлення, аж до тимчасової зупинки метрополітену. На тлі цього Зеленський кілька разів звинувачував міську владу в невиконанні Плану стійкості і недостатній підготовці до зими. Кличко натомість казав, що місту бракує фінансування і наголошував, що енергосистема Києва значно постраждала внаслідок атак, столиця втратила власну генерацію і повністю покладається на загальну енергосистему.