Зеленський відповів, чи планує змінювати склад переговорної групи

Президент Володимир Зеленський поки що не має альтернативного складу переговорної групи. Нинішній склад працює і знає всіх радників із питань нацбезпеки інших країн. Разом вони проговорюють питання дипломатичного процесу, гарантій безпеки, економіки, сказав глава країни у відповідь на запитання LB на зустрічі з журналістами, яка відбулася учора.

Перемовники щоденно проводять велику роботу, додав він. Водночас президент відкритий до змін.

«Я завжди відкритий, якщо є альтернатива людям, які займаються цим питанням. В медіа дуже часто слухаєш політиків і дипломатів, які начебто знають, як правильно закінчити війну. Особливо з великим досвідом – 20-30 років. Я дуже відкритий, чесно. Без іронії. Але те, що вони начебто “знають”, чомусь не дуже їм допомагало, коли вони були десь на посадах», – сказав він.

Контекст

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Делегатів для переговорів зі США та Росією президент затверджував указами. Зараз українські інтереси на переговорах представляють, зокрема, голова ОП Кирило Буданов, керівник СЗР Рустем Умєров, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Залежно від формату кількість перемовників змінюється.

Останні великі зміни в політичній частині переговорної групи відбулися торік. Після звільнення Андрій Єрмак перестав брати участь в перемовинах, однак до складу групи увійшов народний депутат Давид Арахамія. Кирило Буданов брав участь в переговорах як голова ГУР, тепер – як керівник ОП. Сергій Кислиця був першим заступником міністра закордонних справ, став першим заступником голови ОП.

Президент казав, що тодішній начальник Генштабу Андрій Гнатов і перший заступник голови ОП Сергій Кислиця працюють на військовому треку в переговорах, а Рустем Умєров, Буданов і Арахамія – на політичному. Фактичним керівником групи після звільнення Єрмака став Рустем Умєров, який виконує функцію радника з питань нацбезпеки.

З лютого минулого року тристоронні зустрічі України, США і Росії були на паузі, оскільки американська сторона сфокусувалася на війні на Близькому Сході, а росіяни не ініціювали жодних мирних кроків. Відновлення зустрічей планують на наступний місяць.