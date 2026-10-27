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Україна та Литва посилять залізничну інфраструктуру

Країна щороку виділяє 0,25% ВВП на допомогу Україні.

Україна та Литва посилять залізничну інфраструктуру
Сергій Корецький
Фото: Сергій Корецький/Телеграм

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з Головою Сейму Литви Юозасом Олєкасом. Обговорили підтримку євроінтеграції України, а також співпрацю між Україною та Литвою.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Корецький попросив про додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України. В свою чергу, Україна зможе ділитись досвідом у захисті енергетичних об'єктів та в роботі аварійних бригад.

Також обговорили посилення залізничної інфраструктури та використанні порту Клайпеда для імпорту скрапленого газу й експорту українських вантажів.

Литва щороку виділяє на допомогу Україні 0,25% ВВП. 

"Литва головуватиме в Раді ЄС у першій половині 2027 року. Маємо амбітні цілі на цей період", - зазначив Корецький.

  • Литва передала Україні понад 253 тонни енергообладнання. Гуманітарну допомогу від Литви отримала Хмельниччина.
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