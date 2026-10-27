Україна та Литва посилять залізничну інфраструктуру

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з Головою Сейму Литви Юозасом Олєкасом. Обговорили підтримку євроінтеграції України, а також співпрацю між Україною та Литвою.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
Корецький попросив про додаткові внески до Фонду підтримки енергетики України. В свою чергу, Україна зможе ділитись досвідом у захисті енергетичних об'єктів та в роботі аварійних бригад.
Також обговорили посилення залізничної інфраструктури та використанні порту Клайпеда для імпорту скрапленого газу й експорту українських вантажів.
Литва щороку виділяє на допомогу Україні 0,25% ВВП.
"Литва головуватиме в Раді ЄС у першій половині 2027 року. Маємо амбітні цілі на цей період", - зазначив Корецький.
- Литва передала Україні понад 253 тонни енергообладнання. Гуманітарну допомогу від Литви отримала Хмельниччина.