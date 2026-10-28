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Зеленський: Росія на переговорах хоче обговорити гарантії безпеки для себе

Тристоронню зустріч планують на початок листопада. Спершу Україна, США, лідери ЄС і генсек НАТО мали провести переговори в Брюсселі, а вже потім зустрічатися з росіянами, але американська сторона змінила план. 

Зеленський: Росія на переговорах хоче обговорити гарантії безпеки для себе

На переговорах України, США і Росії в ОАЕ, запланованих на листопад, хочуть обговорити перші деескалаційні кроки. Для Україні пріоритетами є безпекові питання і загалом закінчення війни, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Він сказав, що лідери Фінляндії і Норвегії Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре після розмови з Владіміром Путіним передали йому суть розмови. На думку цих лідерів, є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані на зустріч. 

Стубб і Стьоре обговорили з Зеленським теми запланованої розмови ще до дзвінка Путіну. 

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«Ми з ними тоді поговорили, але публічно з цим не виходили, бо вже була ніч. Зранку у вівторок вони поговорили з російським лідером і озвучили нашу позицію, почули його бачення», – пояснив глава країни. 

Під час зустрічі технічних груп в ОАЕ Україна надіється на результат або кроки до нього.

«А саме деескалаційні кроки щодо енергетики, а також – на морі, обмін полонених та їх повернення додому і обговорення того, в якому форматі може відбутися тристороння зустріч на рівні лідерів. Це адженда з нашої сторони, яку ми обговорювали з нашими американськими партнерами. Безумовно, важливе питання – гарантії безпеки для України. Є такий запит до американців і європейців від нас. І Росія піднімає таке саме питання, що їм також потрібні гарантії безпеки. Це те, що на сьогодні відомо. Фінляндія та Норвегія також матимуть комунікацію з радниками з питань нацбезпеки інших країн Європи, іншими партнерами – щоб дати бриф по розмові», – сказав він.

Зеленський сказав, що спершу планували провести зустріч у Брюсселі зі США, лідерами Євросоюзу і Генсеком НАТО. Мали обговорити підготовку до тристоронньої зустрічі, зокрема, гарантії безпеки. 

«Наприклад, обговорити, які можуть бути гарантії безпеки, як ми їх для себе бачимо, а потім усе це викласти на папері й бути готовими до адженди тристоронньої зустрічі. Але, наскільки я розумію, у Вашингтоні є питання щодо Близького Сходу, тому американські партнери попросили нас змінити дату – щоб їхні представники у цей час могли бути у Вашингтоні. Чекаємо на нові пропозиції щодо такої зустрічі з американською командою», – сказав він.

Зараз зустріч в ОАЕ залежить від американської сторони. На те, чи вона відбудеться, впливатиме ситуація на Близькому Сході, оскільки саме на ньому зараз сфоксувані США.

Зеленський пояснив, що відкриття каналу комунікації з Росією лідери Норвегії і Фінляндії ініціювали як  її країни-сусідки.

«Вони дійсно допомагають, ЄС і Європа в ширшому колі, бо Норвегія не член Євросоюзу. І коли є гарантії безпеки, які хоче проговорювати Україна, і гарантії безпеки, які хоче проговорювати Росія, вони вважають, що для них це також серйозний виклик – як для сусідів Росії і як для європейських країн і як для серйозних наших партнерів. Вони хочуть брати більшу участь. Я позитивно ставлюсь до цих лідерів і до цих країн – ми їм вдячні. Ми проходимо довгий шлях і проходимо його разом. Формат їхньої комунікації мені зрозумілий», – сказав він.

Зеленський вважає, що минулорічна зустріч з американським президентом на Алясці завершила дипломатичну ізоляцію Путіна.

«Після Аляски вже були комунікації європейців. Просто не так відкрито, як це зробили лідери Норвегії і Фінляндії. Всі розуміють, що були комунікації на рівні радників з питань нацбезпеки, на рівні розвідок. Окрім Європи, комунікували і Туреччина, і країни Близького Сходу. Тобто це відбувається. Були комунікації деяких людей, про які ми потім дізналися – вже після того, як вони відбулись. А тут абсолютно відкрита гра – завчасне обговорення, повний бриф, прозорі завдання», – сказав він. 

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