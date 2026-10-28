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Вартість війни з Іраном для США зросла до 47 мільярдів доларів

Найбільше витратили на поповнення запасів засобів ураження.

Вартість війни з Іраном для США зросла до 47 мільярдів доларів
Війна проти Ірану
Фото: U.S. Central Command

Витрати Сполучених Штатів на ведення воєнних дій проти Ірану, які тривають з лютого, перевищили позначку у 47 мільярдів доларів.

Як пише The Hill, востаннє Пентагон звітував про фінансовий аспект війни у вересні, і тоді сума складала трохи менше 44 мільярдів. Таким чином останній місяць протистояння викачав з бюджету Пентагону ще понад 3 мільярди в американській валюті.

29 мільярдів було витрачено лише на поповнення запасів дальнобійного та артилерійського озброєння. При цьому бюджет війни не враховує витрати на відновлення, які Вашингтону доведеться понести через пошкодження американських військових баз у країнах Близького Сходу.

Якщо перерахувати вартість війни на душу населення, то виходить, що кожне американське домогосподарство втратило близько 2 тисяч доларів через рішення Дональда Трампа атакувати ісламську республіку.

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