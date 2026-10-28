Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСвіт

Politico: США та Канада активізували торговельні переговори

Після розмови лідерів міністри з питань торгівлі країн регулярно спілкуються.

Politico: США та Канада активізували торговельні переговори
Марк Карні і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Протягом останнього тижня Вашингтон і Оттава активізували торговельні переговори, пише Politico.

21 жовтня відбулася телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом США і прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами двох осіб, обізнаних із перебігом переговорів, американський міністр торгівлі Говард Латнік, який влітку сприяв зриву попереднього раунду переговорів, і міністр торгівлі Канади Домінік Леблан відтоді регулярно спілкуються.

У центрі їхніх обговорень – запроваджені Трампом мита на такі товари, як автомобілі та сталь. Це питання від самого початку було для Канади каменем спотикання.

Високопоставлений представник канадського уряду повідомив виданню, що станом на вівторок переговори залишалися неформальними.

Пожвавлення переговорного процесу спричинило появу численних заголовків у ЗМІ по обидва боки кордону, а також заяви з боку Білого дому про те, що укладення угоди вже близько. Торговельна суперечка в Північній Америці буде “врегульована зовсім скоро”, – спрогнозував Трамп під час мітингу в штаті Мічиган у неділю 25 жовтня.

  • У липні США ввели додаткові мита проти канадських товарів через дискримінаційну, на думку Вашингтона, митну політику Канади щодо американських автомобілів та автозапчастин. У серпні американська сторона тимчасово призупинила дію цих обмежень на три дні, чекаючи на врегулювання питання. Однак Канада відмовилася від своїх зобов'язань і припинила переговори, через що мита знову запрацювали.
  • Після рекомендацій урядовців Трамп вирішив скоригувати перелік товарів. Частину канадських товарів вилучать із-під дії 50% мита, а для інших канадських продуктів це мито, навпаки, запровадять. Зміни застосовуватимуть додатково до вже чинних імпортних обмежень.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies