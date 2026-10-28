Politico: США та Канада активізували торговельні переговори

Протягом останнього тижня Вашингтон і Оттава активізували торговельні переговори, пише Politico.
21 жовтня відбулася телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом США і прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
За словами двох осіб, обізнаних із перебігом переговорів, американський міністр торгівлі Говард Латнік, який влітку сприяв зриву попереднього раунду переговорів, і міністр торгівлі Канади Домінік Леблан відтоді регулярно спілкуються.
У центрі їхніх обговорень – запроваджені Трампом мита на такі товари, як автомобілі та сталь. Це питання від самого початку було для Канади каменем спотикання.
Високопоставлений представник канадського уряду повідомив виданню, що станом на вівторок переговори залишалися неформальними.
Пожвавлення переговорного процесу спричинило появу численних заголовків у ЗМІ по обидва боки кордону, а також заяви з боку Білого дому про те, що укладення угоди вже близько. Торговельна суперечка в Північній Америці буде “врегульована зовсім скоро”, – спрогнозував Трамп під час мітингу в штаті Мічиган у неділю 25 жовтня.
- Раніше стало відомо, що США скасували тарифи щодо низки канадських товарів, які підпадають під 50% мита. Нові правила стануть чинними з 30 жовтня.
- У липні США ввели додаткові мита проти канадських товарів через дискримінаційну, на думку Вашингтона, митну політику Канади щодо американських автомобілів та автозапчастин. У серпні американська сторона тимчасово призупинила дію цих обмежень на три дні, чекаючи на врегулювання питання. Однак Канада відмовилася від своїх зобов'язань і припинила переговори, через що мита знову запрацювали.
- Після рекомендацій урядовців Трамп вирішив скоригувати перелік товарів. Частину канадських товарів вилучать із-під дії 50% мита, а для інших канадських продуктів це мито, навпаки, запровадять. Зміни застосовуватимуть додатково до вже чинних імпортних обмежень.