Politico: США та Канада активізували торговельні переговори

Протягом останнього тижня Вашингтон і Оттава активізували торговельні переговори, пише Politico.

21 жовтня відбулася телефонна розмова між президентом Дональдом Трампом США і прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

За словами двох осіб, обізнаних із перебігом переговорів, американський міністр торгівлі Говард Латнік, який влітку сприяв зриву попереднього раунду переговорів, і міністр торгівлі Канади Домінік Леблан відтоді регулярно спілкуються.

У центрі їхніх обговорень – запроваджені Трампом мита на такі товари, як автомобілі та сталь. Це питання від самого початку було для Канади каменем спотикання.

Високопоставлений представник канадського уряду повідомив виданню, що станом на вівторок переговори залишалися неформальними.

Пожвавлення переговорного процесу спричинило появу численних заголовків у ЗМІ по обидва боки кордону, а також заяви з боку Білого дому про те, що укладення угоди вже близько. Торговельна суперечка в Північній Америці буде “врегульована зовсім скоро”, – спрогнозував Трамп під час мітингу в штаті Мічиган у неділю 25 жовтня.

Раніше стало відомо, що США скасували тарифи щодо низки канадських товарів, які підпадають під 50% мита. Нові правила стануть чинними з 30 жовтня.