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Від членства в НАТО до альтернативи 5 Статті: Зеленський назвав ймовірні варіанти гарантій безпеки для України

Від членства в НАТО до альтернативи 5 Статті: Зеленський назвав ймовірні варіанти гарантій безпеки для України
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Україна розглядає декілька варіантів гарантій безпеки. Перший – двосторонні гарантії безпеки від США для України. Йдеться про систему гарантій, подібний до 5 Статті НАТО про колективний захист, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня. 

Другий формат – це Коаліція охочих з бекстопом від Америки. Цей формат не може бути обговорений без Європи, і тому її участь за столом переговорів є необхідною.

«Третій варіант – це НАТО. І це також не може обговорюватись без Європи – без тієї Європи, яка є частиною Альянсу», – сказав Володимир Зеленський.  

Друга важлива тема для обговорення з партнерами – це післявоєнне відновлення України та її економічні потреби. Це теж не може бути обговорено без Європи. 

«Тому що зараз Європа фінансує зброю для України і наш бюджет. І так само ми розраховуємо і на бюджет, і на ЄС, і на лідерів, на їхній бізнес, який буде приїжджати в Україну і допомагати відновленню України. Такий, умовно, "План Маршалла" без Європи ми не бачимо», – сказав він. 

Володимир Зеленський пояснив, що концептуальні речі Украна може обговорювати з Росією за медіації Америки, але якщо ми переходимо до формату гарантій безпеки і там буде затверджено, що гарантії безпеки такі, де нам потрібна Європа, то вона повинна бути присутня в обговоренні гарантій.

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