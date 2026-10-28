Омбудсман: режим тиші в Олешках триває 30 годин без жодного інциденту

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що режим тиші в Олешках Херсонської області протягом 30 годин не супроводжувався жодним інцидентом.

Про це він написав у Telegram.

Лубінець зазначив, що спродовжують координувати виконання досягнутих домовленостей.

"30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту. Це стало можливим у тому числі завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей", - зазначив він.

Омбудсман окремо подякував першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках. Лубінець наголосив, що її безпосередня залученість і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу.

"А також дякую всій її команді за послідовну підтримку, постійну комунікацію та всі зусилля. Наша спільна мета — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує", - додав він.