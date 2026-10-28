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Defense Tech

Американська Swarmer придбає права на частину розробок української Vataga Drone

Генеральний директор Vataga Максим Мельник і 14 членів команди приєднаються до Swarmer після підписання угоди

Американська Swarmer придбає права на частину розробок української Vataga Drone
Фото: Vataga Drone

Американська компанія Swarmer, Inc., що розробляє платформи автономного керування дронами, підписала угоду щодо придбання деяких об’єктів інтелектуальної власності українського виробника FPV-дронів та дронів-перехоплювачів Vataga Drone. Про це йдеться у пресрелізі Swarmer, Inc.

Угода, що передбачає грошову виплату та передачу частки в капіталі, надасть Swarmer права на портфель об’єктів інтелектуальної власності Vataga у сфері апаратного та програмного забезпечення. Він охоплює конструкції корпусів FPV-дронів, електроніку ініціювання, обладнання наземного керування, інструменти для розробки та виробничу документацію. 

Після підписання угоди генеральний директор Vataga Максим Мельник і 14 членів команди досліджень та розробок апаратного забезпечення приєднаються до Swarmer, тоді як Vataga продовжить працювати як незалежна виробнича компанія.

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«Інтеграція перевірених у бойових умовах апаратних можливостей у нашу компанію дає змогу створювати надійні комплексні рішення, що охоплюють усі рівні системи. Ми раді вітати Максима Мельника та його талановиту команду інженерів у Swarmer. Нашим головним пріоритетом стане масштабування бойового застосування FPV-дронів і дронів-перехоплювачів, здатних діяти у складі рою», — заявив президент і генеральний директор Swarmer у США Алекс Фінк. 

Максим Мельник зазначив, що розраховує поєднати компетенції компанії Vataga у проєктуванні апаратного забезпечення з програмними можливостями Swarmer, щоб створювати комплексні рішення повного циклу.

Vataga Drone — українська оборонно-технологічна компанія, заснована у 2023 році зі штаб-квартирою в Києві. Компанія проєктує та виробляє ударні FPV-дрони й власну електроніку ініціювання, а також розробляє системи дронів-перехоплювачів для протидії безпілотним літальним апаратам. Платформа FPV-10 «Миротворець» має кодифікацію НАТО та представлена на маркетплейсі оборонних технологій Brave1. Плати ініціювання VTG Spark постачаються іншим українським виробникам дронів. 

Swarmer — американська оборонно-технологічна компанія, що спеціалізується на програмному забезпеченні, сумісному з обладнанням різних виробників. Основні напрями діяльності Swarmer охоплюють автономну координацію роїв, інтеграцію безпілотних систем різних операційних доменів і програмне забезпечення для автономного керування на основі штучного інтелекту, призначене для розподілених операцій. Уперше технології Swarmer було застосовано в бойових операціях в Україні у квітні 2024 року. Штаб-квартира Swarmer розташована в Остіні, штат Техас. Компанія також має представництва та команди в Україні, Польщі й Естонії. У вересні Swarmer, Inc уклала остаточну угоду про придбання українського виробника НРК Ratel Robotics.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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