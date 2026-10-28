Глава МЗС подякував президенту Фінляндії за активну залученість і підтримку дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення миру.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Про це повідомили в українському МЗС.

Глава МЗС подякував президенту Фінляндії за активну залученість і підтримку дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення миру.

“Непохитна відданість Фінляндії нашій спільній безпеці залишається життєво важливою, оскільки ми разом працюємо над захистом нашої свободи, дотриманням міжнародного права та гарантуванням безпечного майбутнього для України та Європи", – зазначив Сибіга.