Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Про це повідомили в українському МЗС.
Глава МЗС подякував президенту Фінляндії за активну залученість і підтримку дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення миру.
“Непохитна відданість Фінляндії нашій спільній безпеці залишається життєво важливою, оскільки ми разом працюємо над захистом нашої свободи, дотриманням міжнародного права та гарантуванням безпечного майбутнього для України та Європи", – зазначив Сибіга.
- Раніше президент Володимир Зеленський провів розмову з Стуббом та головою уряду Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, які вчора мали телефонні переговори з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з цілей дзвінка було безпосередньо передати Путіну українські сигнали щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі
- Минулого тижня в Осло відбулися перемовини Зеленського, Стьоре і Стубба та американського спецпредставника Стіва Віткоффа. Україна, представники Європи, НАТО і США планували провести нову зустріч у Брюсселі, але намір зірвався через зміну планів американців.
- На листопад заплановані тристоронні переговори представників України, США та Росії.