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ЦПД спростував інформацію про відкриття в Ізраїлі реабілітаційного центру “імені Володимира Зеленського"

Першоджерелом фейку стали російські Telegram-канали.

ЦПД спростував інформацію про відкриття в Ізраїлі реабілітаційного центру “імені Володимира Зеленського"

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про те, що перша леді Олена Зеленська нібито відкриває в Ізраїлі реабілітаційний центр “імені Володимира Зеленського”.

Зазначається, що для створення цієї дезінформації пропагандисти за допомогою графічних редакторів підробили першу шпальту авторитетного ізраїльського видання Haaretz за 21 жовтня 2026 року та сфабрикували “свідоцтво про реєстрацію компанії”.

На те, що “свідоцтво про реєстрацію” є підробкою, вказує його номер. Він починається з цифри 4, що суперечить офіційним стандартам Ізраїлю, де номери юридичних осіб обов'язково починаються з цифри 5.

Першоджерелом фейку стали російські Telegram-канали.

Цей вкид є продовженням системної дезінформаційної кампанії Росії з персональної дискредитації керівництва України та членів їхніх родин перед міжнародною спільнотою, додали у ЦПД.

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