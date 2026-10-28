Зеленський: Паліса був би хорошим послом у США, але не хоче

Президент Володимир Зеленський обговорював призначення послом у США з експрем'єркою Юлією Свириденко, ексміністром закордонних справ Дмитром Кулебою і з радником голови Офісу президента Павлом Палісою. Про це глава країни повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Володимир Зеленський вважає, що Павло Паліса був би хорошим послом, оскільки має американську освіту і знання мови. Також він особисто знає президента США Трампа.

«Ми обговорювали кандидатури Юлії Свириденко, Дмитра Кулеби, Павла Паліси, бо в нього є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду". Будемо продовжувати консультації щодо цього», – прокоментував президент.

Павло Паліса командував 93-ю бригадою. Брав участь в боях за Бахмут. Має звання полковника. В листопаді 2024 був призначений заступником голови ОП. Входить до складу української переговорної групи.

В серпні цього року Зеленський повідомив, що має кандидатуру нового посла, але прізвище не назвав. Попередня посолка Ольга Стефанішина подала в відставку на тлі оголошення їй нової підозри – в недостовірному декларуванні і незаконному збагаченні.