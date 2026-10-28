​Кім Чен Ин вимагає від командирів КНДР посилити підготовку армії до війни

Лідер КНДР хоче створити боєздатні формування, які можуть протистояти супернику з більшою армією.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав командирів військових підрозділів посилити інтенсивність тренувань і підвищити бойову готовність армії. Він назвав підготовку військових до війни головним завданням.

Про це повідомляє північнокорейське державне агентство KCNA, пише Korea Times.

Кім Чен Ин озвучив цю позицію 27 жовтня під час фотосесії з учасниками третьої зустрічі командирів рот Корейської народної армії, що відбулася в Пхеньяні.

За словами північнокорейського лідера, командири мають забезпечити належну бойову підготовку своїх підрозділів, щоб ті були повністю готові до участі у війні. Для цього, наголосив він, необхідно докорінно поліпшити якість інтенсивних військових тренувань.

Кім закликав перетворювати підрозділи на боєздатні формування, здатні протистояти значно чисельнішому противнику. Як зазначає KCNA, ця зустріч стала першим зібранням представників усієї армії КНДР після з'їзду Трудової партії Кореї, який відбувся в лютому.

Напруженість на кордоні між двома Кореями зберігається на тлі посилення північнокорейських укріплень і майже повного припинення діалогу між Пхеньяном і Сеулом.