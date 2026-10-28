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​Кім Чен Ин вимагає від командирів КНДР посилити підготовку армії до війни

Лідер КНДР хоче створити боєздатні формування, які можуть протистояти супернику з більшою армією.

​Кім Чен Ин вимагає від командирів КНДР посилити підготовку армії до війни
Лідер КНДР Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав командирів військових підрозділів посилити інтенсивність тренувань і підвищити бойову готовність армії. Він назвав підготовку військових до війни головним завданням.

Про це повідомляє північнокорейське державне агентство KCNA, пише Korea Times.

Кім Чен Ин озвучив цю позицію 27 жовтня під час фотосесії з учасниками третьої зустрічі командирів рот Корейської народної армії, що відбулася в Пхеньяні.

За словами північнокорейського лідера, командири мають забезпечити належну бойову підготовку своїх підрозділів, щоб ті були повністю готові до участі у війні. Для цього, наголосив він, необхідно докорінно поліпшити якість інтенсивних військових тренувань.

Кім закликав перетворювати підрозділи на боєздатні формування, здатні протистояти значно чисельнішому противнику. Як зазначає KCNA, ця зустріч стала першим зібранням представників усієї армії КНДР після з'їзду Трудової партії Кореї, який відбувся в лютому.

  • Напруженість на кордоні між двома Кореями зберігається на тлі посилення північнокорейських укріплень і майже повного припинення діалогу між Пхеньяном і Сеулом. 
  • У Південній Кореї заявляли, що цього року північнокорейські військові 50 разів перетинали військову демаркаційну лінію під час робіт зі зміцнення кордону, що змушувало південнокорейську сторону здійснювати попереджувальні постріли. Попередню пропозицію Сеула провести військові переговори Північна Корея проігнорувала.
  • Раніше поблизу західної ділянки кордону з Південною Кореєю помітили самохідні артилерійські установки КНДР, імовірно, калібру 122 мм, стволи яких були спрямовані в бік Півдня. 21 жовтня Кім Йо Чжон, сестра лідера КНДР Кім Чен Ина, заявила про розміщення нових підрозділів на вогневих позиціях уздовж кордону.
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