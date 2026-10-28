Жанна Кадирова представила роботу на бієнале у Південній Кореї

Українська художниця Жанна Кадирова презентувала проєкт Performance у межах 5-ї бієнале Чеджу в Південній Кореї. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Проєкт розпочався ще у 2015 році, і нині в Кореї представлено вже шосту його ітерацію. Performance набрав форму інсталяції у приміщенні колишнього кінотеатру Megabox на артплатформі Чеджу.

На глядацьких кріслах розмістили портрети із Соціального музею (Social Museum) та приватної колекції художниці, перетворивши їх на своєрідну аудиторію. Відвідувачі виставки під поглядами цих намальованих глядачів самі стають виконавцями, а їхні жести та рухи перетворюються на перформанс.

До експозиції також увійшли роботи, створені під час воркшопу зі спільного малювання. У його межах Жанна Кадирова створила портрети українських митців, які долучилися до лав Збройних сил через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Бієнале в Чеджу (Jeju Biennale) триває у Південній Кореї з 25 серпня до 15 листопада. Виставка об'єднує 69 художників та мистецьких колективів із понад 20 країн світу.