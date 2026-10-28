Україна хоче провести переговори в ОАЕ до зустрічі Трампа, Сі і Путіна

Президент Зеленський вважає, що перемовини лідерів будуть другою серйозною перевагою Росії після саміту Путіна і Трампа на Алясці.

Україна хоче провести зустріч технічних команд із США та Росією до того, як російський, американський і китайський лідери зустрінуться в тристоронньому форматі. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Він вважає, що більше за всіх ця зустріч потрібна саме Владіміру Путіну. Менше за всіх – лідеру КНР Сі Цзіньпіну.

«Про що можуть говорити Китай, Росія, Америка – на сьогодні точно не визначено. Безумовно, будуть говорити про Близький Схід. Безумовно, будуть говорити про Україну. Дуже не хочеться, щоб це була “Ялта – 2, 3, 4”, коли йде перерозподіл впливу», – прокоментував Володимир Зеленський.

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Він вважає, що зараз неможливо поділити світ між трьома країнами.

«Хоча Росія дуже хоче. Я б звернув увагу на те, хто більше за всіх хоче цієї зустрічі. Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз “вкидають” росіяни щодо своїх бажань про нову “Ялту”», – додав президент України.

Контекст

Владімір Путін запропонував Дональду Трампу провести тристоронню зустріч з китайським лідером під час телефонної розмови 9 жовтня. Тієї самої, після якої американський президент несподівано оголосив про послаблення нафтових санкцій проти Росії і угоду про купівлю в неї понад мільйона тонн дизелю.

За інформацією Wall Street Journal, метою саміту є обговорення завершення війни в Україні на вигідних для Росії умовах. Ні для Володимира Зеленського, ні для представників Європи місця на саміті не пропонують.

Трамп підтримав ідею такого саміту. Зустріч може відбутися в Китаї.