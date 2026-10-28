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У Сербії поліцейський застрелив неповнолітнього нападника біля посольства Ізраїлю

Правоохоронець зазнав легкого поранення голови.

У Сербії поліцейський застрелив неповнолітнього нападника біля посольства Ізраїлю
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Белграді неповнолітній із двома ножами напав на поліцейського, який охороняв посольство Ізраїлю. Правоохоронець зазнав легкого поранення голови та застрелив нападника.

Про це 28 жовтня повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич, повідомляють Reuters та TVP World.

За словами міністра, нападник кинувся на співробітника жандармерії, вигукуючи "Аллаху акбар". Особу загиблого наразі не встановили. За попередніми даними, він міг походити з міста Шабац.

Після інциденту Дачич оголосив у Сербії найвищий, червоний рівень загрози безпеці. Також влада посилить присутність поліції в ключових місцях.

Це вже другий напад біля посольства Ізраїлю в Белграді за останні два роки. У червні 2024 року чоловік вистрілив із арбалета в шию сербському поліцейському, який охороняв дипломатичну установу.

  • Інцидент стався наступного дня після виборів в Ізраїлі. За попередніми результатами, опозиційний блок і політичний табір прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу отримували приблизно однакову підтримку.
  • У Сербії також триває перехідний період після недільних виборів. Президент Сербії Александар Вучич визнав поразку списку "Об’єднана Сербія". Перемогу здобув "Студентський список", який може отримати від 135 до 140 місць у парламенті.
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