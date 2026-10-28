У Сербії поліцейський застрелив неповнолітнього нападника біля посольства Ізраїлю

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У Белграді неповнолітній із двома ножами напав на поліцейського, який охороняв посольство Ізраїлю. Правоохоронець зазнав легкого поранення голови та застрелив нападника.

Про це 28 жовтня повідомив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Сербії Івіца Дачич, повідомляють Reuters та TVP World.

За словами міністра, нападник кинувся на співробітника жандармерії, вигукуючи "Аллаху акбар". Особу загиблого наразі не встановили. За попередніми даними, він міг походити з міста Шабац.

Після інциденту Дачич оголосив у Сербії найвищий, червоний рівень загрози безпеці. Також влада посилить присутність поліції в ключових місцях.

Це вже другий напад біля посольства Ізраїлю в Белграді за останні два роки. У червні 2024 року чоловік вистрілив із арбалета в шию сербському поліцейському, який охороняв дипломатичну установу.