Правоохоронці викрили схему перепродажу військових дронів ЗСУ під виглядом нових

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Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення військових безпілотників і повторного продажу їх українським військовим під виглядом нової техніки.

Спецоперацію провели Державне бюро розслідувань, Державна прикордонна служба та Національна поліція за сприяння командування Сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомили правоохоронні органи.

У справі затримали 16 осіб, а під час обшуків вилучили сотні дронів, мільйони гривень, валюту, дорогоцінні метали, автомобілі та зброю.

Діяльність угруповання охоплювала 8 регіонів України

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За даними слідства, угруповання діяло щонайменше з грудня 2025 року. Його основна база розташовувалася на Дніпропетровщині, а діяльність охоплювала вісім регіонів України.

Учасники групи шукали військовослужбовців, готових за винагороду передавати безпілотники, які незаконно виводили з обліку військових частин. Техніку могли безпідставно списувати як втрачену або знищену під час бойових дій.

Для пошуку постачальників використовували особисті контакти, оголошення в інтернеті та спеціальний Telegram-канал. Дрони купували за цінами, значно нижчими за ринкові, після чого готували до повторного продажу.

У майстернях безпілотники ремонтували, перепаковували та змінювали їхні ідентифікаційні дані. Зловмисники виготовляли підроблені серійні номери й QR-коди, змінювали маркування та гравіювання на корпусах, а також перепрограмовували програмне забезпечення. Зокрема, вони змінювали серійні номери, збережені в пам’яті контролерів.

Після цього техніку через підконтрольні підприємства продавали військовим частинам і постачальникам як нову, отримуючи за неї бюджетні кошти. Для приховування походження безпілотників і легалізації доходів учасники групи створили низку юридичних осіб.

Правоохоронці вилучили сотні дронів і мільйони гривень

Правоохоронці встановили щонайменше 600 безпілотників, які могли незаконно привласнити з військових частин. Понад 200 із них ідентифікували як майно конкретних військових підрозділів.Під час спецоперації провели близько 100 обшуків у різних регіонах країни.

Лише протягом вихідних правоохоронці одночасно провели 66 обшуків. Загалом вилучили сотні безпілотників різних типів, майже 17 млн грн готівкою, близько 400 тис. доларів і 11,9 тис. євро. Також знайшли близько 700 г золота, 9 кг срібла, золоті та срібні злитки, ювелірні вироби, коштовний годинник, 15 автомобілів, зброю, гранати та близько 15 тисяч набоїв.

У справі затримали 16 осіб. Частину фігурантів уже взяли під варту.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція