Трагічно загинув колишній голова НКРЕКП Валерій Тарасюк

Валерію Тарасюку було 50 років.

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Валерій Тарасюк – колишній голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – трагічно загинув.

Про це 28 жовтня повідомили в НКРЕКП.

У Комісії назвали смерть Тарасюка трагічною втратою та висловили співчуття його рідним і близьким. Причини та обставини смерті в повідомленні не уточнюються.

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Тарасюк присвятив значну частину професійного життя енергетичній галузі України. У різні роки він очолював НКРЕКП і працював членом Комісії, долучаючись до ухвалення важливих рішень та впровадження змін у сфері енергетики.

"Для нас він був не лише досвідченим керівником і фахівцем. Він був колегою, людиною зі своїм характером, переконаннями, принципами. Людиною, яку ми знали, з якою сперечалися, знаходили рішення, працювали й просто спілкувалися", – зазначили в НКРЕКП.

Валерій Тарасюк

Народився 31 серпня 1976 року в селищі Казанка Миколаївської області.

У 1998 році з відзнакою закінчив відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2006–2014 роках обіймав посаду директора юридичного департаменту та віцепрезидента ТОВ "ВС Енерджи Інтернешнл Україна".

У травні–серпні 2014 року очолював Департамент судової роботи Міністерства юстиції України.

У серпні 2014 року Тарасюка призначили членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

У березні 2016 року він залишив посаду за власним бажанням.

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У 2016–2019 роках працював у компаніях "Форбс енд Манхеттен Україна" та "ЕФ енд ЕМ Україна", де обіймав керівні посади.

У жовтні 2019 року Тарасюка повторно призначили членом НКРЕКП. Із листопада 2019-го до лютого 2022 року він очолював регулятора.

У березні 2024 року вдруге став головою НКРЕКП.

Тарасюк мав третій ранг державного службовця.