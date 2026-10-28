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Міжвідомча група визначила завдання з розроблення національної Шенгенської стратегії

Вона стане основою для впровадження шенгенських стандартів в Україні.

Міжвідомча група визначила завдання з розроблення національної Шенгенської стратегії

В Україні визначено подальші кроки зі створення Національної системи Шенгенського управління, повідомили у Держприкордонслужбі.

26 жовтня відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи з питань Шенгену за участю віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволода Ченцова.

Учасники проаналізували відповідність законодавства Шенгенському acquis і схвалили скринінговий звіт, що визначає поточний стан, прогалини та необхідні заходи. 

Також визначено завдання з розроблення національної Шенгенської стратегії. Вона стане основою для впровадження шенгенських стандартів, зміцнення інституційної спроможності держорганів і формування ефективної Національної системи Шенгенського управління.

“Схвалення звіту та завдання щодо розроблення Національної Шенгенської стратегії знаменують перехід від аналізу законодавства до стратегічного планування заходів для майбутнього Шенгенського оцінювання та інтеграції України до Шенгенського простору”, – зазначили прикордонники.

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