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​Росія атакувала енергооб’єкти в кількох областях: у чотирьох є знеструмлення

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

​Росія атакувала енергооб’єкти в кількох областях: у чотирьох є знеструмлення
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні зберігаються вимушені обмеження електроспоживання. У частині областей застосовують погодинні відключення світла для всіх категорій споживачів, а також обмежують потужність для промисловості.

Про це повідомили в "Укренерго".

На ранок 28 жовтня знеструмленими залишалися споживачі в Запорізькій, Сумській, Донецькій і Харківській областях. Напередодні та вночі російські війська атакували енергооб’єкти в кількох регіонах. Також на ситуацію вплинули пошкодження, завдані попередніми обстрілами.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи.

В частині областей до кінця доби діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії обсягом до 2,5 черги для всіх категорій споживачів.

Водночас споживання електроенергії зростає. Станом на 9:30 28 жовтня воно було на 2,43% вищим, ніж у цей час попереднього дня. 

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