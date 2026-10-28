СЗР: Росія десятий місяць поспіль скорочує золоті резерви

У вересні 2026 року золоті запаси РФ скоротилися на 6,2 тонни – це найнижчий показник із кінця 2019 року.

Росія витрачає золоті резерви для покриття бюджетного дефіциту, який зростає через скорочення нафтогазових доходів і високі державні видатки, зокрема на війну проти України.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

У вересні 2026 року золоті запаси РФ скоротилися на 6,2 тонни – до 2,26 тис. тонн. Це найнижчий показник із кінця 2019 року. Скорочення триває десятий місяць поспіль, а від грудня 2025-го запаси зменшилися приблизно на 62 тонни, або 2,7%.

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На 9 жовтня міжнародні резерви Росії становили 723,5 млрд доларів – на 45,5 млрд доларів менше, ніж на початку вересня. Водночас вартість монетарного золота за вересень-жовтень знизилася з 333,5 млрд до 301,6 млрд доларів. На це вплинули як скорочення запасів, так і зміни ринкових цін.

Для покриття дефіциту Мінфін РФ продає Центробанку валютні й золоті активи Фонду національного добробуту, отримуючи рублі. Можливості Москви обмежені санкціями: значна частина іноземних активів Центробанку заморожена, тому для поточних операцій доступнішими залишаються внутрішні запаси золота та активи в юанях.

Продаж резервів дає змогу тимчасово фінансувати державні видатки без збільшення запозичень або скорочення витрат. Однак, якщо дефіцит зберігатиметься, Росії доведеться більше позичати, підвищувати податки або урізати бюджетні програми.

У СЗРУ зазначають, що скорочення золотих запасів свідчить про посилення фінансових обмежень Росії на тлі високих витрат на війну та зменшення доходів.