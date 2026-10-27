Мінінфраструктури готує умови концесії терміналів у порту «Чорноморськ»

Міністерство розвитку громад та територій продовжує опрацьовувати умови концесії для першого і контейнерного терміналів у порту «Чорноморськ».
Про це повідомила пресслужба міністерства.
На черговому засіданні конкурсної комісії розглянули перебіг конкурентного діалогу та пропозиції учасників щодо технічних характеристик проєкту. Ішлося про основні умови майбутнього концесійного договору та подальші кроки з підготовки конкурсної документації.
На наступному етапі Комісія узагальнить отримані пропозиції, підготує проєкт договору та продовжить спілкування з потенційними інвесторами.
Концесія портових терміналів має стратегічне значення для України. Залучення приватного партнера дозволить модернізувати перший і контейнерний термінали, залучити інвестиції, підвищити ефективність їхньої роботи та збільшити операційні спроможності, пояснило Мінвідновлення.
Держава планує обрати партнера з досвідом управління портовою інфраструктурою, який забезпечить її розвиток і принесе довгостроковий економічний ефект.
- Цьогоріч у січні у Брюсселі відбулася презентація проєкту державно-приватного партнерства у морському порту «Чорноморськ». Захід для українських та європейських інвесторів організувала Європейська комісія.
- Заступниця міністра розвитку громад та територій тоді пояснювала, що концесія не передбачає приватизації. За її словами, держава передає термінали приватному партнеру в управління на строк до 40 років за результатами відкритого конкурсу, водночас зберігаючи право власності на стратегічні активи та контроль за виконанням інвестиційних зобов’язань.
- У червні стало відомо, що до конкурсу щодо контейнерного терміналу в «Чорноморську» долучилися одні з найбільших портових операторів світу. У переліку були APM Terminals, Yilport, консорціум (об'єднання) Mariner–TAS, а також консорціум Abu Dhabi Ports та SKF Holdings UK.