Мінінфраструктури готує умови концесії терміналів у порту «Чорноморськ»

Залучення приватного партнера дозволить модернізувати перший і контейнерний термінали, пояснили у міністерстві.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністерство розвитку громад та територій продовжує опрацьовувати умови концесії для першого і контейнерного терміналів у порту «Чорноморськ».

Про це повідомила пресслужба міністерства.

На черговому засіданні конкурсної комісії розглянули перебіг конкурентного діалогу та пропозиції учасників щодо технічних характеристик проєкту. Ішлося про основні умови майбутнього концесійного договору та подальші кроки з підготовки конкурсної документації.

На наступному етапі Комісія узагальнить отримані пропозиції, підготує проєкт договору та продовжить спілкування з потенційними інвесторами.

Концесія портових терміналів має стратегічне значення для України. Залучення приватного партнера дозволить модернізувати перший і контейнерний термінали, залучити інвестиції, підвищити ефективність їхньої роботи та збільшити операційні спроможності, пояснило Мінвідновлення.

Держава планує обрати партнера з досвідом управління портовою інфраструктурою, який забезпечить її розвиток і принесе довгостроковий економічний ефект.