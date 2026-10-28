З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
ГоловнаЕкономікаДержава

​Нафтогаз і Держдепартамент США підписали меморандум про співпрацю у видобутку вуглеводнів

Документ створює рамку для залучення американських компаній до проєктів в Україні. 

​Нафтогаз і Держдепартамент США підписали меморандум про співпрацю у видобутку вуглеводнів
Фото: Нафтогаз

Група "Нафтогаз" і Державний департамент США домовилися про партнерство у нафтогазовому секторі, яке передбачає залучення американських компаній до видобутку вуглеводнів в Україні.

Про це повідомив т.в.о  голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.  

"Спільно підписали Меморандум, що розширює нашу співпрацю та відкриває нові можливості для України із залученням американських інвестицій", - написав він у фейсбуці.

Федоренко розповів, що документ створює рамку для залучення американських компаній, їх технологій і досвіду до проєктів, які дозволять збільшити видобуток та підвищити ефективність роботи галузі.

"Сполучені Штати є світовим лідером у нафтогазовій галузі. Американські компанії мають унікальні технології, досвід і, головне, можливості інвестувати. Ми цінуємо партнерство з американським бізнесом і зацікавлені в спільних проєктах, які виведуть наші відносини на новий рівень. Ми вдячні Державному департаменту США за сприйняття і розвиток бізнес-відносин", - наголосив він.

Наступний крок, за його словами, це - залучення потенційних інвесторів до переговорів і перетворення співпраці на конкретні інвестиційні проєкти.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies