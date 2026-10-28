​Нафтогаз і Держдепартамент США підписали меморандум про співпрацю у видобутку вуглеводнів

Документ створює рамку для залучення американських компаній до проєктів в Україні.

Група "Нафтогаз" і Державний департамент США домовилися про партнерство у нафтогазовому секторі, яке передбачає залучення американських компаній до видобутку вуглеводнів в Україні.

Про це повідомив т.в.о голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Спільно підписали Меморандум, що розширює нашу співпрацю та відкриває нові можливості для України із залученням американських інвестицій", - написав він у фейсбуці.

Федоренко розповів, що документ створює рамку для залучення американських компаній, їх технологій і досвіду до проєктів, які дозволять збільшити видобуток та підвищити ефективність роботи галузі.

"Сполучені Штати є світовим лідером у нафтогазовій галузі. Американські компанії мають унікальні технології, досвід і, головне, можливості інвестувати. Ми цінуємо партнерство з американським бізнесом і зацікавлені в спільних проєктах, які виведуть наші відносини на новий рівень. Ми вдячні Державному департаменту США за сприйняття і розвиток бізнес-відносин", - наголосив він.

Наступний крок, за його словами, це - залучення потенційних інвесторів до переговорів і перетворення співпраці на конкретні інвестиційні проєкти.