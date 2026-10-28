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Росія будує новий дронопорт під аеродромом “Міллєрово” на межі з окупованою територією Луганщини

За попередніми оцінками, після завершення будівництва майданчик зможе забезпечувати до 100 запусків на добу.

Росія будує новий дронопорт під аеродромом “Міллєрово” на межі з окупованою територією Луганщини
БПЛА «Герань-4 Сікер»
Фото: рос ЗМІ

Супутникові знімки підтверджують облаштування Росією нового майданчика для запуску БпЛА поблизу військового аеродрому “Міллєрово” у Ростовській області, яка межує із тимчасово окупованою територією Луганщини.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Конфігурація об’єкта свідчить, що він призначений для підготовки та запуску реактивних ударних безпілотників: ймовірно, “Герань-4” та “Герань-5 ”, а також їхніх модифікацій.

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За попередніми оцінками, після завершення будівництва майданчик зможе забезпечувати до 100 запусків на добу. Фактична інтенсивність його використання залежатиме від низки факторів – постачання готових безпілотників, наявності пального та бойових частин до БпЛА, кількості підготовлених розрахунків, справності обладнання й поставлених агресором завдань.

Наприкінці серпня 2026 року на вказаній ділянці ще не було помітних ознак активного будівництва. На середину жовтня росіяни вже облаштували там пускові позиції та іншу інфраструктуру.

Одним із пояснень високих темпів будівництва дронопорту може бути використання вже відпрацьованих технічних рішень, а також концентрація ресурсів на створенні відносно простої стартової інфраструктури.

Спорудження нового об’єкта для запуску БпЛА лише за 3,5 кілометри від летовища означає, що для його захисту росіяни мають намір використовувати ті ж системи ППО, що прикривають аеродром. Перевагою під час експлуатації дронопорту також може стати спільна дорожня, комунікаційна, логістична інфраструктура та наявні системи технічного забезпечення.

Росія вдосконалює реактивні дрони

Паралельно зі спорудженням дронопорту Росія продовжує вдосконалювати свої реактивні безпілотники. Зокрема, нова модифікація “Герань-4” отримала додаткові засоби автономної навігації, зокрема оптичну систему зіставлення зображень місцевості. Аналогічну систему інтегрують і в “Герань-5” – версія К5.

Крім того, росіяни обладнали “Герань-4” локалізованим реактивним двигуном і новою бойовою частиною, призначеною для ураження мостових конструкцій та опор ліній електропередачі.

Нові модифікації реактивних дронів агресора спрямовані на підвищення точності автономної навігації та розширення можливостей руйнування української інфраструктури, зокрема цивільної. 

  • Новий дронопорт доповнює вже наявну російську мережу об’єктів для запуску БпЛА, яка налічує щонайменше 12 стаціонарних майданчиків.
  • Розбудова об’єкта у Ростовській області може бути частиною підготовки Росії до збільшення інтенсивності ударів по території України, зокрема в зимовий період.
  • Характеристики дронів “Герань-4” та “Герань-5” дозволяють атакувати цілі на відстані до 770 й 950 кілометрів відповідно, що ставить під загрозу не тільки Україну, а й сусідні держави.
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