Росіяни активізували штурмові дії на Гуляйпільському напрямку

Російські війська останніми днями активізували штурмові дії на Гуляйпільському напрямку. Водночас найбільше боїв відбувається на Покровському напрямку, а також на Очеретинському та Костянтинівському.
Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук, передає Укрінформ.
"Із усієї кількості боєзіткнень ми найбільше їх бачимо на Покровському напрямку. І досить активно противник штурмує на Очеретинському, це в районі Добропілля. Звичайно, і Костянтинівський напрямок. За останні дні також можемо відмічати, що противник мав певні нарощення штурмових дій на Гуляйпільському напрямку", - зазначив він.
Музичук також розповів, що протягом доби нацгвардійці відбили 27 російських штурмів по всій лінії фронту, 17 із них - на Донеччині. Загальна кількість боїв цього тижня знизилася до 150-200 на добу, тоді як у попередні тижні сягала 300 і більше.
Музичук назвав операцію "Велес", проведену на Куп’янському напрямку, "технологічно продуманою". За його словами, успіх забезпечило комплексне планування, зокрема - логістики та дій військових, які пересувалися газогінною трубою.
Речник нагадав, що внаслідок цієї операції було знищено понад 100 російських окупантів, ще 30 взято в полон.
Операція завадила росіянам використати газогін для проникнення в тил української оборони та розширення плацдарму поблизу Куп’янська.
Музичук додав, що через домінування дронів бойові дії дедалі більше переміщуються під землю, а використання газогону російськими військами вимагало від українських захисників перехоплення ініціативи.
Що відомо про операцію "Велес"
- 27 жовтня президенту України Володимиру Зеленському доповіли про перші результати операції "Велес", яку проводить 2-й корпус Національної гвардії "Хартія" на Купʼянському напрямку.
- Через Харківську область проходять газові шляхопроводи, і ворог планував використати їх для проникнення в тил Сил оборони. Але захисники його випередили. Нацгвардійці поєднали підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська.