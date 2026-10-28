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Росіяни активізували штурмові дії на Гуляйпільському напрямку

Водночас найбільше боїв відбувається на Покровському напрямку, а також на Очеретинському та Костянтинівському.

Росіяни активізували штурмові дії на Гуляйпільському напрямку
Архівне фото
Фото: 1news.zp.ua

Російські війська останніми днями активізували штурмові дії на Гуляйпільському напрямку. Водночас найбільше боїв відбувається на Покровському напрямку, а також на Очеретинському та Костянтинівському.

Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук, передає Укрінформ.

"Із усієї кількості боєзіткнень ми найбільше їх бачимо на Покровському напрямку. І досить активно противник штурмує на Очеретинському, це в районі Добропілля. Звичайно, і Костянтинівський напрямок. За останні дні також можемо відмічати, що противник мав певні нарощення штурмових дій на Гуляйпільському напрямку", - зазначив він.

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Музичук також розповів, що протягом доби нацгвардійці відбили 27 російських штурмів по всій лінії фронту, 17 із них - на Донеччині. Загальна кількість боїв цього тижня знизилася до 150-200 на добу, тоді як у попередні тижні сягала 300 і більше.

Музичук назвав операцію "Велес", проведену на Куп’янському напрямку, "технологічно продуманою". За його словами, успіх забезпечило комплексне планування, зокрема - логістики та дій військових, які пересувалися газогінною трубою.

Речник нагадав, що внаслідок цієї операції було знищено понад 100 російських окупантів, ще 30 взято в полон.

Операція завадила росіянам використати газогін для проникнення в тил української оборони та розширення плацдарму поблизу Куп’янська.

Музичук додав, що через домінування дронів бойові дії дедалі більше переміщуються під землю, а використання газогону російськими військами вимагало від українських захисників перехоплення ініціативи. 

Що відомо про операцію "Велес"

  • 27 жовтня президенту України Володимиру Зеленському доповіли про перші результати операції "Велес", яку проводить 2-й корпус Національної гвардії "Хартія" на Купʼянському напрямку. 
  • Через Харківську область проходять газові шляхопроводи, і ворог планував використати їх для проникнення в тил Сил оборони. Але захисники його випередили. Нацгвардійці поєднали підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Завдяки цьому окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська. 
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