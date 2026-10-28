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Головне за ніч та ранок середи, 28 жовтня: режим тиші в Олешках, понад 190 боєзіткнень, зустріч Зеленського з журналістами

Нічні повітряні атаки, 191 бойове зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, троща на залізниці в Іспанії.

Головне за ніч та ранок середи, 28 жовтня: режим тиші в Олешках, понад 190 боєзіткнень, зустріч Зеленського з журналістами
Фото: ГУ ДСНС у місті Києві

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що режим тиші в Олешках Херсонської області впродовж 30 годин не супроводжувався жодним інцидентом.

"30 годин режиму тиші в Олешках без жодного інциденту. Це стало можливим у тому числі завдяки постійній комунікації між мною та Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми перебуваємо на зв’язку та координуємо виконання досягнутих домовленостей", - зазначив Лубінець.

Омбудсман окремо подякував першій леді США Меланії Трамп, яка особисто приділяє свій час і увагу гуманітарній місії та допомозі цивільним людям в Олешках. Лубінець наголосив, що її безпосередня залученість і координація зусиль сторін є важливою складовою цього процесу.

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"А також дякую всій її команді за послідовну підтримку, постійну комунікацію та всі зусилля. Наша спільна мета — забезпечити допомогу цивільному населенню Олешок і створити умови для безпечного виїзду тих, хто цього потребує", - додав він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 191 боєзіткнення.

Найбільше на Покровському напрямку – 32.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 17 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке, Чарівне та Єгорівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1510 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 583 350 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 28 жовтня, починаючи з 18:00, Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М»/С-400, 88 дронів (38 були реактивними) і S8000 «Бандероль»/«Дань-Т» та імітаторів. Запуск ракети ворог здійснив із Таганрога, а безпілотників – з напрямків Орла, Курська і окупованого Криму.

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Зафіксовано влучання на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях, повідомили Повітряні сили.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них – реактивний), Гербера, дрон інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!» – йдеться у повідомленні.

Росія повʼязує питання територій із закінченням війни, гарантіями безпеки та можливими форматами цих гарантій. Українські партнери на переговорах не могли глибоко йти в питання територій, тому що знають, що для Києва це червона лінія, сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Територіальні питання можуть обговорювати тільки лідери держав, які воюють, і тільки на своєму рівні. Ні в кого іншого повноважень немає, підкреслив він.

Докладніше – в новині.

Президент Зеленський також вважає, що мер Києва Віталій Кличко не може самостійно впоратися з викликами війни для міста. Але й працювати разом з ним складно.

За словами Зеленського, Кличко вважає, що його хочуть замінити. Зустрічі центральної влади стосовно посилення міста він трактує саме так. «Від нас немає ніякої політики в цьому питанні. Я б дуже хотів, щоб мер сам все зробив. Але він не може сам це зробити. І працювати разом складно. Бо як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити. Коли звертаєшся до людей з проханням допомогти, вони кажуть: "Ні. дякую. Ми все бачили, все чули. Нехай людина сама. Має відповідальність – хай відповідає". Але я як Президент не можу просто дивитись, як буде мер сам відповідати. Чому? Тому що це неможливо. Об'єкти критичної інфраструктури повинні бути захищені. Вони їх не захистили до кінця», – сказав Зеленський.

Він додав, що обговорював з кількома людьми очолення ними Київської міської військової адміністрації, але ніхто не хоче.

Подробиці – в новині.

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Інші заяви президента - в наших новинах.

Верховна Рада 27 жовтня проголосувала за проєкт бюджету-2027 у першому читанні.

Нардепи ухвалили правку про доручення уряду підвищити зарплати військових, однак правка має лише форму доручення уряду. Тепер уряд готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні.

Докладніше – в новині.

Трагічно загинув Валерій Тарасюк – колишній голова та член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Йому було 50 років.

У НКРЕКП назвали смерть Тарасюка трагічною втратою та висловили співчуття його рідним і близьким. Причини та обставини смерті в повідомленні не уточнюються.

В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги. Через аварію зупинили рух на залізничній лінії, що сполучає Мадрид із південним регіоном Андалусія, повідомляють Reuters та El País.

За даними агентства цивільного захисту Кастильї-Ла-Манчі станом на 11:20 за місцевим часом, щонайменше 50 людей загинули, понад 179 осіб отримали поранення.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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