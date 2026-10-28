​В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: є повідомлення про численних загиблих (оновлено)

Два вагони зійшли з рейок та впали з насипу. Наразі відомо про щонайменше 39 жертв.

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В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги. Через аварію зупинили рух на залізничній лінії, що сполучає Мадрид із південним регіоном Андалусія.

Про це повідомляють Reuters та El País.

Очевидці повідомляють про численних постраждалих, на місце прибули медики.

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Станом на 10:00 відомо про щонайменше 10 жертв. Згодом, за інформацією Antena3, ця кількість сягла вже 39 і може зрости.

Аварія сталася невдовзі після 9:00 за місцевим часом на ділянці між двома населеними пунктами в провінції Толедо.Зіткнулися швидкісний потяг AVE компанії Renfe, який вирушив із Мадрида до Севільї, та потяг компанії Iryo, що рухався в протилежному напрямку.

Двоє вагонів, за повідомленнями, зійшли з рейок і впали з насипу. Очевидці також розповідають про значну кількість поранених.

Як повідомляє El País, потяг Renfe за кілька хвилин до аварії зупинявся та знижував швидкість через проблеми з рухом на лінії.

Після зіткнення оператор Adif призупинив рух усією високошвидкісною лінією між Мадридом та Андалусією. Подальша інформація про обставини аварії та її наслідки уточнюється.