Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та "Іскандерами". Загинула людина, понад 20 поранені (доповнено)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаСвіт

​В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: є повідомлення про численних загиблих (оновлено)

Два вагони зійшли з рейок та впали з насипу. Наразі відомо про щонайменше 39 жертв.

​В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги: є повідомлення про численних загиблих (оновлено)
Залізнична катастрофа в Іспанії
Фото: El Pais

В Іспанії зіткнулися два швидкісні потяги. Через аварію зупинили рух на залізничній лінії, що сполучає Мадрид із південним регіоном Андалусія.

Про це повідомляють Reuters та El País.

Очевидці повідомляють про численних постраждалих, на місце прибули медики.

Реклама

Станом на 10:00 відомо про щонайменше 10 жертв. Згодом, за інформацією Antena3, ця кількість сягла вже 39 і може зрости.

Аварія сталася невдовзі після 9:00 за місцевим часом на ділянці між двома населеними пунктами в провінції Толедо.Зіткнулися швидкісний потяг AVE компанії Renfe, який вирушив із Мадрида до Севільї, та потяг компанії Iryo, що рухався в протилежному напрямку.

Двоє вагонів, за повідомленнями, зійшли з рейок і впали з насипу. Очевидці також розповідають про значну кількість поранених. 

Як повідомляє El País, потяг Renfe за кілька хвилин до аварії зупинявся та знижував швидкість через проблеми з рухом на лінії.

Після зіткнення оператор Adif призупинив рух усією високошвидкісною лінією між Мадридом та Андалусією. Подальша інформація про обставини аварії та її наслідки уточнюється.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies