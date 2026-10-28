В Ізраїлі на парламентських виборах підрахували понад половину голосів

В Ізраїлі на парламентських виборах підраховано понад половину голосів, повідомляє BBC.

Після підрахунку 60% голосів жоден із двох основних блоків не має шансів на отримання більшості.

Гаді Айзенко, колишній начальник Генштабу Армії оборони Ізраїлю, очолює новостворену партію “Яшар” і є ключовою фігурою в “блоці змін”.

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Згідно з актуальними результатами, партія прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу “Лікуд” стане найбільшою окремою політичною силою.

Нетаньягу закликає до створення “сильного” правого уряду, тоді як Айзенкот наполягає: Ізраїль проголосував за завершення епохи Нетаньягу.

Як пише Радіо Свобода з посиланням на сайт ЦВК Ізраїлю, партія “Лікуд” лідирує, отримуючи 21,45%голосів із порахованої кількості – 732 001 виборець.

“Яшар” має підтримку 16,24% або понад 554 тисяч виборців.

Третю позицію займає партія “Разом” на чолі з колишнім прем'єр-міністром країни Нафталі Беннетом,отримавши підтримку 322 тисяч виборців – 9,46%.

Станом на 09:16 порахували бюлетені 3,4 мільйона громадянкраїни. Загальна кількість виборців – 7,3 мільйона.

Голосування розподілить всі 120 місць у Кнесеті – парламенті Ізраїлю, проте жодна партія ще ніколи не здобувала більшості самотужки, тож у минулому уряди завжди формувалися на коаліційній основі. Результати екзитполів, оприлюднені після закриття дільниць, пророкують партії "Лікуд" 24 або 25 депутатів у Кнесеті, а "Яшар" здобуде 21 або 22 місця.

Як формується коаліція

Процес формування коаліції розпочинається після підрахунку голосів: президент Ізраїлю проводить консультації з лідерами партій, а потім пропонує сформувати уряд тому з них, хто, на його думку, має найбільші шанси на успіх.

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Після цього кандидат має 28 днів на формування коаліції; у разі потреби цей термін можна продовжити ще на 14 днів.

Якщо протягом цього часу переговори не дають результату, президент може обрати іншого кандидата, щоб той спробував сформувати власну коаліцію.

Якщо й ця спроба виявиться невдалою, депутати Кнесету можуть звернутися до президента з проханням надати шанс третьому лідеру. Якщо ж і це не принесе успіху, будуть призначені нові вибори.

У період із 2019 по 2022 рік в Ізраїлі відбулося п’ять виборчих кампаній, оскільки партії раз у раз стикалися з труднощами в налагодженні співпраці.

За підсумками виборів 2022 року “Лікуд” на чолі з Нетаньягу стала найбільшою політичною силою, здобувши 32 зі 120 місць у парламенті. Згодом Нетаньягу сформував коаліцію з кількома ультраправими партіями, що забезпечило йому та його союзникам більшість у 64 депутатські мандати.