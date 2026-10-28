Зеленський: Україна на три доби призупиняла атаки по НПЗ Росії. Нам ніхто не подякував

11 жовтня Трамп написав у соцмережах про те, що між Україною і Росією встановлено енергетичне перемир'я. За три доби після цього росіяни застосували 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики і критичної інфраструктури в Києві, Київській області та Харкові.

Україна на 72 години припиняла удари по НПЗ в Росії на вимогу США, але це не допомогло. У ці три доби Сили оборони концентрувалися на інших цілях, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами вчора.

Він підтвердив, що до України неодноразово зверталися з сигналом, аби вона перестала атакувати нафтопереробку Росії. Україна натомість просила попрацювати над деескалацією ударів по енергетиці.

«Потім Президент США вийшов із такою публічною позицією в Truth Social про енергетичне перемирʼя. Ми її підтримали, і після цього три доби ми не відповідали ударами по російських НПЗ, коли Росія завдавала ударів по нашій енергетиці. Я сказав: “Давайте ми щонайменше 72 години будемо спокійно відповідати по інших цілях. Не чіпаємо НПЗ”. Це не допомогло. Була різна риторика. І нам ніхто не подякував за ці три доби», – сказав він.

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Зеленський сказав, що в ці три доби оборонці попросили бути обережнішими з ударами.

«Але вони не мають наказу не відповідати. Була історія з Рязанським НПЗ. Були відповідні операції. Займалися дата-центрами, місцями, де зосереджена “руська” балістика – відповідали на їх болісні удари, і наші відповіді, ми розраховуємо, також будуть відчутними для “рускіх”. Щодо кораблів, які випливли з Росії в Америку: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, які мають відношення до Сполучених Штатів», – пояснив Володимир Зеленський.

Контекст

Президент США вважає, що Україна несе відповідальність за здорожчання дизелю на глобальному ринку, хоче експерти сектору неодноразово вказували на те, що зростання цін почалося після того, як Іран атакував НПЗ в країнах Перської затоки.

Володимир Зеленський погодився на енергетичне перемир'я, оголошене Трампом. Але Росія одразу після його оголошення завдала комібнованого масованого удару по енергетиці України. Після цього Зеленський сказав, що перемир'я для російських НПЗ закінчилося.

Росія, коментуючи свої удари, сказала, що Штати їй не конкретизували умови перемир'я. У медіа писали, що Трамп міг обговорити з росіянами лише заборону на удари по НПЗ. Україна має лише один НПЗ, і він вже значно пошкоджений попередніми атаками, тож така пропозиція не є рівноцінною, наголошував Зеленський.