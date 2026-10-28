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У Франції Сенат підтримав штрафи для протестувальників за збитки під час мітингів

Критики стверджують, що до фінансової відповідальності можуть притягнути навіть тих, хто не брав участі у вандалізмі.

У Франції Сенат підтримав штрафи для протестувальників за збитки під час мітингів
Протести у Парижі, жовтень 2026 року
Фото: EPA/UPG

Верхня палата французького парламенту ухвалила законопроєкт, згідно з яким учасники протестів нестимуть фінансову відповідальність за збитки, завдані під час публічних демонстрацій, повідомляє France24.

Критики застерігають що це може обмежити право на протест.

Законопроєкт було розроблено у відповідь на заворушення, що спалахнули після перемоги “Парі Сен-Жермен” над “Арсеналом” у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в травні.

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Однак ініціатива набула додаткового значення після того, як тижні протестів проти нерівності та стрімкого зростання цін 17 жовтня вилилися в одні з найжорстокіших заворушень, які Франція бачила за останні роки. У всій країні було пошкоджено та розграбовано тисячі підприємств.

Згідно із законопроєктом, учасників протестів можуть зобов’язати сплатити до 10 тисяч євро за шкоду, завдану під час публічних демонстрацій.

Однак критики стверджують, що до відповідальності можуть притягнути навіть тих, хто не брав участі у вандалізмі, якщо буде визнано, що вони були пов’язані з особами, відповідальними за ці дії.

Законопроєкт запроваджує солідарну фінансову відповідальність для всіх, хто, як буде встановлено, “свідомо брав участь” у групі, створеній з метою вчинення актів вандалізму.

Сенат ухвалив розширену версію законопроєкту 229 голосами проти 105 за підтримки альянсу правих і центристських сил, який має більшість.

Документ передано до Національних зборів для обговорення та голосування.

Лідерка ультраправих Марін Ле Пен – яку опитування громадської думки називають фавориткою на посаду наступника Еммануеля Макрона на президентських виборах наступної весни – підтримує цей законопроєкт.

Виступаючи в парламенті, міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс наголосив на невідкладності реагування на завдані руйнування та хаос під час жовтневих протестів у країні.

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