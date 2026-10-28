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Рада підтримала проєкт бюджету на наступний рік в першому читанні

Тепер уряд має підготувати документ до другого читання. 

Рада підтримала проєкт бюджету на наступний рік в першому читанні
засідання Верховної Ради, 28 травня 2026
Фото: скріншот

Верховна Рада 27 жовтня проголосувала за проєкт бюджету-2027 у першому читанні. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Нардепи ухвалили правку про доручення уряду підвищити зарплати військових, однак правка має лише форму доручення уряду. Тепер уряд готуватиме проєкт до розгляду в другому читанні. 

«Це Бюджет, який враховує реалії повномасштабної війни та ключові потреби держави на наступний рік. Передусім це необхідне фінансування безпеки й оборони, збереження фінансової стійкості та виконання важливих соціальних зобов’язань перед людьми», – прокоментував прем'єр Сергій Корецький.  

До проєкту бюджету подали понад 5000 поправок. З них комітет сформував 90 пропозицій зі змінами.

Пріоритетом бюджету буде сектор безпеки і оборони. Потреба України у зовнішньому бюджетному фінансуванні на наступний рік перевищує $52 млрд. 

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