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Українські військові створюють прогалини в російській ППО: уражено ЗРК "Тор" і радіолокаційну станцію

Також вдалось поцілити по складу матеріально-технічних засобів ворога на тимчасово окупованій Донеччині.

Українські військові створюють прогалини в російській ППО: уражено ЗРК "Тор" і радіолокаційну станцію
Сили Оборони вдарила по об'єктах в Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України протягом 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня уразили три елементи протиповітряної оборони російської армії на території РФ, а також склад матеріально-технічних засобів окупантів на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові вдарили по зенітному ракетному комплексу "Тор-2М" у районі Ржави Курської області, радіолокаційній станції поблизу населеного пункту Мале Городькове в цій же області та станції радіоелектронної боротьби в районі Семячків Брянської області.

Крім того, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів російських військ поблизу Валер'янівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Генштабі зазначили, що ураження зенітних комплексів, радіолокаційних станцій і засобів РЕБ створює тимчасові прогалини в російській системі протиповітряної оборони. Це розширює можливості Сил оборони України для застосування безпілотних систем.

  • За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1 583 350 військових. Також українські військові знищили 12 448 танків, 25 609 бойових броньованих машин, 51 674 артилерійські системи, 2241 реактивну систему залпового вогню та 1727 засобів протиповітряної оборони. Крім того, російська армія втратила 449 літаків, 356 гелікоптерів і понад 585 тисяч безпілотників оперативно-тактичного рівня. Дані уточнюються.
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