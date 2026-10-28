Українські військові створюють прогалини в російській ППО: уражено ЗРК "Тор" і радіолокаційну станцію

Також вдалось поцілити по складу матеріально-технічних засобів ворога на тимчасово окупованій Донеччині.

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Сили Оборони вдарила по об'єктах в Росії

Сили оборони України протягом 27 жовтня та в ніч на 28 жовтня уразили три елементи протиповітряної оборони російської армії на території РФ, а також склад матеріально-технічних засобів окупантів на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові вдарили по зенітному ракетному комплексу "Тор-2М" у районі Ржави Курської області, радіолокаційній станції поблизу населеного пункту Мале Городькове в цій же області та станції радіоелектронної боротьби в районі Семячків Брянської області.

Крім того, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів російських військ поблизу Валер'янівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Генштабі зазначили, що ураження зенітних комплексів, радіолокаційних станцій і засобів РЕБ створює тимчасові прогалини в російській системі протиповітряної оборони. Це розширює можливості Сил оборони України для застосування безпілотних систем.