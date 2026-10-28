У КМДА розповіли про стан Південного моста після атаки РФ: конструкції та комунікації пошкоджені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Південному мосту в Києві тривають першочергові роботи та обстеження пошкоджених конструкцій унаслідок російської атаки 27 жовтня.

Про це повідомили у КМДА.

Унаслідок ворожого удару пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

Реклама

КП "Київавтошляхміст" виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявили критичних пошкоджень.

Столичний метрополітен відновив першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку, а також рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір". Відновлення інших інженерних мереж триває.

"Фахівці комунальних підприємств працюють у цілодобовому режимі. Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки", – повідомили в КМДА.

У міській адміністрації очікують отримати акт обстеження з результатами досліджень на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення Південного мосту та наземної ділянки зеленої лінії метро.

У Києві внаслідок балістичної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено Південний міст. Загинула одна людина, 14 поранені. Серед потерпілих – студенти університету. Ракета влучила їм у кампус біля парку Кіото.