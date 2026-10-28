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У КМДА розповіли про стан Південного моста після атаки РФ: конструкції та комунікації пошкоджені

Фахівці обстежують пошкоджені конструкції мосту та проводять першочергові відновлювальні роботи.

У КМДА розповіли про стан Південного моста після атаки РФ: конструкції та комунікації пошкоджені
Фото: Південний міст у Facebook

На Південному мосту в Києві тривають першочергові роботи та обстеження пошкоджених конструкцій унаслідок російської атаки 27 жовтня. 

Про це повідомили у КМДА.

Унаслідок ворожого удару пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

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КП "Київавтошляхміст" виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявили критичних пошкоджень.

Столичний метрополітен відновив першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку, а також рух поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний Хутір". Відновлення інших інженерних мереж триває.

"Фахівці комунальних підприємств працюють у цілодобовому режимі. Паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки", – повідомили в КМДА.

У міській адміністрації очікують отримати акт обстеження з результатами досліджень на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення Південного мосту та наземної ділянки зеленої лінії метро.

  • Південний та Північний мости у Києві також зазнавали російських ударів у вересні. Крім того, російський удар пошкодив станцію метро "Чернігівська". Сама станція зазнала значних ушкоджень, також з ладу вийшла частина колій. Наразі цю станцію поїзди проїжджають без зупинки. 
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