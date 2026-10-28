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У ДШВ спростували заяви росіян про захоплення Барилівки на Сумщині

Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

У ДШВ спростували заяви росіян про захоплення Барилівки на Сумщині
"Захоплення" Барилівки росіянами - фейк
Фото: 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Село Барилівка Сумської області перебуває під контролем Сил оборони України. Заяви російських військових про його захоплення не відповідають дійсності.

Про це повідомив відділ комунікацій 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За інформацією військових, поблизу Барилівки росіяни навіть не намагалися проводити штурмові дії. Заявлений наступ 41-го мотострілецького полку РФ, за словами українських захисників, існував лише в російських телеграм-каналах і коментарях.

У 8-му корпусі ДШВ припускають, що поширення таких заяв пов’язане з необхідністю російського командування звітувати про нібито захоплені українські населені пункти до кінця жовтня.

"Радимо угрупованню "Север" не зупинятися на Барилівці. До 31 жовтня ви ще встигаєте "звільнити" Київ", – іронічно порадили українські військові.

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