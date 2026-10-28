У ДШВ спростували заяви росіян про захоплення Барилівки на Сумщині

Село Барилівка Сумської області перебуває під контролем Сил оборони України. Заяви російських військових про його захоплення не відповідають дійсності.
Про це повідомив відділ комунікацій 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
За інформацією військових, поблизу Барилівки росіяни навіть не намагалися проводити штурмові дії. Заявлений наступ 41-го мотострілецького полку РФ, за словами українських захисників, існував лише в російських телеграм-каналах і коментарях.
У 8-му корпусі ДШВ припускають, що поширення таких заяв пов’язане з необхідністю російського командування звітувати про нібито захоплені українські населені пункти до кінця жовтня.
"Радимо угрупованню "Север" не зупинятися на Барилівці. До 31 жовтня ви ще встигаєте "звільнити" Київ", – іронічно порадили українські військові.
- Раніше 47-ма окрема механізована бригада "Маґура" також спростувала заяви російського Міноборони про нібито захоплення села Мар’їне на Сумщині. Українські військові наголосили, що населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони, а бійці бригади продовжують утримувати позиції та виконувати бойові завдання.