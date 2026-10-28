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На складі видавництва КСД, по якому вдарила Росія, зберігалось 300 тисяч книжок

Наразі невідомо, скільки примірників вдасться врятувати.

Фото: КСД
На складі видавництва "Клуб сімейного дозвілля" (КСД), який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки, зберігалося близько 300 тисяч книжок. Наразі невідомо, скільки примірників вдасться врятувати. 

Про це повідомили у видавництві.

Після атаки на складі виникли пожежі, які гасили рятувальники. Через вогонь, воду та сильне задимлення могли постраждати не лише книжки, які безпосередньо зачепила пожежа, а й ті, що вціліли від вогню та води. 

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Попри наслідки атаки, видавництво представить заплановані новинки листопада.

"На жаль, не всі новинки встигли доїхати до книгарень. Частина книжок уже є в деяких магазинах, частина туди не потрапить, на жаль, а деякі новинки будуть доступні лише онлайн", – кажуть в "Клубі сімейного дозвілля".

Перевірити наявність конкретної книжки можна на сайті КСД. Видавництво подякувало читачам за підтримку та закликало поставитися з розумінням до ситуації.

Фото: КСД
Фото: КСД

Фото: КСД

Фото: КСД

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