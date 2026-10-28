Про це повідомили у видавництві.
Після атаки на складі виникли пожежі, які гасили рятувальники. Через вогонь, воду та сильне задимлення могли постраждати не лише книжки, які безпосередньо зачепила пожежа, а й ті, що вціліли від вогню та води.
Попри наслідки атаки, видавництво представить заплановані новинки листопада.
"На жаль, не всі новинки встигли доїхати до книгарень. Частина книжок уже є в деяких магазинах, частина туди не потрапить, на жаль, а деякі новинки будуть доступні лише онлайн", – кажуть в "Клубі сімейного дозвілля".
Перевірити наявність конкретної книжки можна на сайті КСД. Видавництво подякувало читачам за підтримку та закликало поставитися з розумінням до ситуації.