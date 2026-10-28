Російський дрон атакував Харків: є загиблий і четверо постраждалих (оновлено)

У Харкові по Основ’янському районі вдарив ворожий безпілотник. Загинула людина, ще четверо людей постраждали.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
На місці влучання спалахнула пожежа.
Згодом голова ОВА уточнив, що внаслідок російського удару загинув 60-річний чоловік.
Ще троє чоловіків віком 41, 46 та 56 років зазнали травм різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували.
Медичну допомогу також надали 48-річній жінці, яка постраждала.
- Ввечері 27 жовтня росіяни вдарили по багатоквартирному житловому будинку в Основ’янському районі Харкова. За даними міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки постраждали четверо людей, серед них – чотирирічний хлопчик. Також зайнялися виробнича будівля та два житлові будинки, пошкоджено приватний будинок і автомобіль.
- Упродовж вчорашнього дня росіяни атакували Харків безпілотниками. Зафіксовані влучання в Основ’янському, Шевченківському та Холодногірському районах. Одна людина постраждала.