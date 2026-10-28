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Російський дрон атакував Харків: є загиблий і четверо постраждалих (оновлено)

На місці "прильоту" спалахнула пожежа.

Російський дрон атакував Харків: є загиблий і четверо постраждалих (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові по Основ’янському районі вдарив ворожий безпілотник. Загинула людина, ще четверо людей постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На місці влучання спалахнула пожежа. 

Згодом голова ОВА уточнив, що внаслідок російського удару загинув 60-річний чоловік.

Ще троє чоловіків віком 41, 46 та 56 років зазнали травм різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували.

Медичну допомогу також надали 48-річній жінці, яка постраждала.

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